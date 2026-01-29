Oláh Ibolya dalszerző-énekes volt a Kontroll.hu Sorok között című műsorának vendége. A beszélgetésben előkerült Lázár János építési és közlekedési miniszter múlt heti, elhíresült kijelentése a magyarországi cigányságról.

„Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az Intercityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat, és a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti” – idézte szó szerint a miniszter szavait a műsorvezető, amire Oláh Ibolya csak annyit mondott:

Érdekes. Sőt, akkor mi nem vagyunk magyarok? Akkor semmi baj, mert akkor nem megyünk el szavazni.

Lázár János kijelentését az énekes vérlázítónak nevezte, a miniszternek címezve pedig azt mondta:

„Hát, üzenem a Lázár úrnak, hogy veszek neki egy vécékefét, odaadom neki személyesen.

A beszélgetésben Oláh Ibolya arról is beszélt, hogy szerinte kényszerek és függések tartják mozgásban a roma szavazókat. Szerinte most kéne észbe kapnia azoknak a cigányoknak, akik nem tudnak másra ikszelni, mint amire, mert ha nem azt teszik, nem kapnak munkát.

Az énekes a beszélgetésben a hazai közállapotokra utalva úgy fogalmazott:

Végül is már nem demokráciával élünk, tehát most már nem szokás ebben az országban kimondani a véleményünket. Általában, tisztelet a kivételnek, nagyon kevesen nem hallgatnak el, sokan meg csak hallgatnak.

Oláh Ibolya azt mondta, mindenki „menjen el szavazni, és váltsuk le ezt a rendszert, mert ez már döglik, ez már haldoklik”.