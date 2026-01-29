Szőlő utca: újabb két személyt gyanúsítottak meg

Újabb két személyt gyanúsítottak meg a Szőlő utcai ügyben, ezzel már 11-re nőtt a gyanúsítottak száma – írja a Magyar Hang a Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása alapján. A hatóság legutóbb, december 21-én egy erőszakos, fiatalkorú neveltet bántalmazó rendész őrizetbe vételéről számolt be; ő volt az ügy kilencedik gyanúsítottja, így azóta még két személy ellen indítottak eljárást. Az ügyészség korábban megosztott információkat arról, hogy milyen pozícióban dolgozó alkalmazottakat gyanúsítottak meg, most azonban már nem. Az új gyanúsításokról közleményt sem adtak ki. Az ügyészség korábbi közleményeiből tudható, hogy az intézet emberkereskedelemmel, kiskorúak elleni szexuális erőszakkal és gyermekprostitúció kihasználásával gyanúsított volt igazgatója, Juhász Péter Pál mellett több nevelőt és vezetőt is letartóztattak. A Juhász után kinevezett megbízott igazgatót, Kovács-Buna Károlyt például többek között azzal gyanúsítják, hogy bűnpártolóként akadályozta elődje felelősségre vonását, de kiskorúak bántalmazása, veszélyeztetése és bűnpártolás miatt kell felelnie egy, az intézetben több mint tíz évig dolgozó pszichológus-nevelőnőnek is.

Szabó Tímea a Párbeszéd képviselője kérdezett Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésztől, a válaszból az derül ki, hogy nemcsak a rendőrséghez, de az ügyészséghez is érkezhettek korábban jelzések a Szőlő utcában történtek ügyében. Ezeket tájékoztatása szerint akkor a rendőrségnek továbbították. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerint az ügyészség a most folyamatban lévő büntetőeljárás elindítása előtt a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos és Juhász Péter Pál volt igazgató tevékenységéhez kötődő beadványokat a rendőrséghez, mint nyomozó hatósághoz továbbította. „A rendőrség a beadványok alapján nyomozást rendelt el, majd a büntetőeljárásokat a rendelkezésre álló adatok szerint – bizonyítottság hiányában – megszüntette” – írják.

Ismeretes: a kormány január végén egy rendelettel bezáratta a Szőlő utcai javítóintézetet.