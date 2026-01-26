balesetbetegegészségügyhalál
Rendkívüli haláleset történt a Szent Imre Kórházban

MTVA/Bizományosi: Nagy Zoltán
Tragédia történt a Szent Imre Kórházban, egy 78 éves férfi az áldozat.
2026. 01. 26. 14:54
Egy 78 éves férfi éjjel eltűnt az intézményben, később holtan találták meg egy angolaknában.

A Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókorházban 2026. január 26-án rendkívüli haláleset történt, erősítette meg a 24.hu információját az intézmény.

Mint írták, egy beteget holtan találtak egy úgynevezett angolaknában, az azt fedő biztonsági fémháló súlyosan megrongálódott.

Úgy tudjuk, az áldozat egy 78 éves férfi, aki éjjel tűnt el a kórházban, és családja mellett a rendőrség is kereste.

A beteg korábban zavartan viselkedett, betegségbelátása nem volt, önkényesen el kívánta hagyni a kórházat, amelyet állapota nem tett lehetővé. Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja, a vizsgálat lezárultáig további tájékoztatást nem adhatunk. A Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókorház mindenben együttműködik a hatóságokkal, és részvétét fejezi ki az elhunyt családjának

– közölték.

Az esettel kapcsolatban kerestük a Budapesti Rendőr-főkapitányságot is, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

