Hegedűs Zsolt a Szent Imre Kórházban történt tragédiáról: Olyan irányba kell elmozdulnunk, ahol a cél elsődlegesen nem bűnbakkeresés

A Tisza Párt egészségügyi szakpolitikusa kifejtette véleményét a Szent Imre Kórházban történt rendkívüli halálesetről.
2026. 01. 26. 16:56
A Tisza Párt egészségügyi szakpolitikusa szerint az a szemlélet mutathat irányt Magyarországon, ami az Egyesült Királyságban működik.

A Szent Imre Kórházban történt tragédia mindannyiunkat megráz. Egy emberi élet elvesztése nem lehet hír a sok közül

– írta Dr. Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi szakpolitikusa a Facebookon, miután a 24.hu megírta: egy angolaknában találták meg holtan az intézmény egyik eltűnt betegét.

Mint posztjában fogalmazott, még a fejlett egészségügyi rendszerekben is történhetnek tragédiák, de a különbséget az jelenti, hogyan reagál a rendszer.

„Az Egyesült Királyságban, az NHS-ben például az olyan esetek, amikor egy beteg nem megfelelően biztosított nyílászárón (ablakon) keresztül esik ki, az ún. „Never Eventek” közé tartoznak. Ezek olyan események, amelyek elvileg nem fordulhatnának elő, mert megelőzhetők. Az NHS nyilvános, transzparens jelentéseket tesz közzé ezekről az esetekről. A hivatalos „Never Events” riportokban típusonként lebontva szerepelnek az események, és az elmúlt évek adatai szerint évente legfeljebb 0–1 ilyen, ablakhoz köthető eset fordult elő az egész rendszerben” – magyarázta.

Hozzátette, a jelentések minden esetben tartalmazzák: mi történt; milyen rendszerszintű hiányosságok vezettek oda; és milyen intézkedéseket vezettek be, hogy ne ismétlődhessen meg.

Ez a szemlélet mutat irányt. A hibáztató egészségügyi kultúrából a tanuló egészségügyi kultúra felé kell elmozdulnunk. Olyan irányba, ahol az eseteket nem eltussoljuk, hanem kivizsgáljuk. Ahol a cél elsődlegesen nem bűnbakkeresés, hanem a tanulságok levonása és a megelőzés. Őszinteség. Transzparencia. Szakmaiság. Ez legyen a vezérfonalunk. Őszinte részvétem az érintett családnak

– zárta a bejegyzést.

Korábban a szekszárdi orvosnő, dr. Kett Antónia tragikus halálával összefüggésben írtunk arról, hogy tényleg szabadon kisétálhat-e egy beteg a kórházakból.

