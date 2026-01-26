Magyar Péter: Lázár János lehet a Fidesz–Mi Hazánk-koalíció miniszterelnök-jelöltje

Nem véletlen elszólás volt, amikor a Fidesz második embere a felvidéki magyarok, a szegények és a nők után a roma honfitársainkat is megalázta – írta Magyar Péter hétfő délelőtt Facebook-oldalán. A Tisza Párt elnöke szerint

egyre több helyről hallani, hogy Lázár János lehet a Fidesz-Mi Hazánk koalíció miniszterelnök-jelöltje.

Magyar úgy fogalmazott: „És hogy mi lenne ebben a ráció? Lázár viselné a felelősséget a választási vereségért, Orbánt pedig az elnöki pozícióba menekítenék.” Végül azt üzente:

kormányozni kellett volna és a magyar emberekért dolgozni. Ha így tettetek volna 16 évig, akkor most nem kellene vészforgatókönyveken dolgozni.

Emlékeztetőül: „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót – mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák –, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti” – mondta Lázár János egy Balatonalmádiban tartott lakossági fórumon, ami után később bocsánatot is kért.

Róna Dániel politológus szerint egyébként Lázár a legnagyobb kommunikációs hibát követte el a kegyelmi ügy óta a megszólalásával, ami sokaknál kiverte a biztosítékot, még Kis Grófo is, aki korábban többször is feltűnt a kormánypártok környékén, azt írta: „Felháborodásomnak és értetlenségemnek kell, hogy hangot adjak.”