Lázár elnézést kért

Lázár János következett, akit valamiért Szita Károly konferált fel. Lázár különösképpen a Lázárinfó DPK-sokat és Lázárbázár termékeket vásárló DPK-sokat köszöntötte. „Külön köszöntöm a somogyi cigány magyar honfitársainkat, akikkel együtt küzdünk, együtt dolgozunk évtizedek óta, akikkel közösen jobbá tettük ezt a megyét és ezt az országot” – mondta Lázár, majd rátért a viharos mondataira.

Most éppen egy balatonnyi vihar zajlik a 48 órával ezelőtt elmondott beszédem miatt. Hiszem, hogy Magyarországon minden magyar embernek dolgoznia kell, aki erre képes. Nekünk, fideszeseknek az a kötelességünk, hogy mindenkinek munkát teremtsünk ebben az országban. Nem az, hogy bevándorlóknak helyet csináljunk

– mondta Lázár, hozzátéve, hogy amikor arról beszél, hogy minden magyar embernek munkát teremtenek, akkor minden cigány emberre és minden nem cigány embere gondol.

Elmondta, hogy megbecsülik a munkát és a munkást:

Hajrá melósok, tisztelet a melósoknak, és tisztelet a takarítómunkásoknak is!

Lázár leszögezte, hogy volt, akit a balatonalmádi nyílt és világos beszéde megbántott, amiért szeretne elnézést kérni. „Különösképpen szeretném megkövetni azokat a cigány magyar honfitársaimat, akiknek fájt ez a néhány mondat. Bocsánat érte, valóban sajnálom” – mondta Lázár, hozzátéve, hogy az elmúlt 25 évben mindig a cigányokért dolgozott, és soha nem ellenük.