digitális polgári kördpk háborúellenes gyűléskaposvárorbán viktor
A következő élő közvetítés része Lázár János: Elnézést kérek azoktól a cigány emberektől, akiket megbántottam

Lázár elnézést kért

admin Papp Atilla
2026. 01. 24. 12:10

Lázár János következett, akit valamiért Szita Károly konferált fel. Lázár különösképpen a Lázárinfó DPK-sokat és Lázárbázár termékeket vásárló DPK-sokat köszöntötte. „Külön köszöntöm a somogyi cigány magyar honfitársainkat, akikkel együtt küzdünk, együtt dolgozunk évtizedek óta, akikkel közösen jobbá tettük ezt a megyét és ezt az országot” – mondta Lázár, majd rátért a viharos mondataira.

Most éppen egy balatonnyi vihar zajlik a 48 órával ezelőtt elmondott beszédem miatt. Hiszem, hogy Magyarországon minden magyar embernek dolgoznia kell, aki erre képes. Nekünk, fideszeseknek az a kötelességünk, hogy mindenkinek munkát teremtsünk ebben az országban. Nem az, hogy bevándorlóknak helyet csináljunk

– mondta Lázár, hozzátéve, hogy amikor arról beszél, hogy minden magyar embernek munkát teremtenek, akkor minden cigány emberre és minden nem cigány embere gondol.

Elmondta, hogy megbecsülik a munkát és a munkást:

Hajrá melósok, tisztelet a melósoknak, és tisztelet a takarítómunkásoknak is!

Lázár leszögezte, hogy volt, akit a balatonalmádi nyílt és világos beszéde megbántott, amiért szeretne elnézést kérni. „Különösképpen szeretném megkövetni azokat a cigány magyar honfitársaimat, akiknek fájt ez a néhány mondat. Bocsánat érte, valóban sajnálom” –  mondta Lázár, hozzátéve, hogy az elmúlt 25 évben mindig a cigányokért dolgozott, és soha nem ellenük.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Várkonyi Andrea megmutatta, mit kapott Mészáros Lőrinctől az 52. házassági hónapfordulójukra
Bemutatta a külügyi szakértőjét a Tisza Párt
„Nyilvánosan, vezetőszáron, cipőfűző és öv nélkül vittek ide-oda” – letartóztatták a Keresztanyu színészét
Kvíz: Biztos vagy benne, hogy jól ismered Budapestet?
Lázár János: Elnézést kérek azoktól a cigány emberektől, akiket megbántottam
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik