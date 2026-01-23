Orsós János Lázár Jánosnak: Üljön fel egy InterCityre, nézze meg a saját szarát és takarítsa el magával együtt

Felháborító, hogy ez mehet vég nélkül, és az is felháborító és elszomorító, hogy a választók ezt nem hallják meg – reagálta Orsós János, a miskolci Doktor Ámbédkar iskola alapítója és oktatója egy Facebook-videóban Lázár János korábbi nyilatkozatára.

Az építési és közlekedési miniszter egy lakossági fórumon azt mondta: „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót – mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák –, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék az a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság.”

Orsós feltette a kérdést: „Hogyan engedheti meg magának egy miniszer, hogy a romákról úgy beszél mint másodrendű állampolgárokról?”. Az oktató hozzátette, bízik abban, hogy „a roma választók meghallják és megértik, mi is az elképzelése a kormányzatnak a cigányokkal”.

„Fogjon meg egy vécékefét!”

A videó végén egy javaslattal is élt a miniszter felé:

fogjon meg egy vécékefét, üljön fel egy InterCityre, nézze meg a saját szarát, amit működtet mint közlekedési miniszter, és takarítsa el magával együtt.

Lázár egyébként később sem nyilatkozott megbánóan a nyilatkozatáról, Magyar Péter kritikájára, miszerint le kellene mondania, azt reagálta: „A tipikus libsi jóemberkedés. Még azt sem lehet mondani, hogy cigány, csak eltartott kisujjal azt, hogy roma. Nekem egy Csipkejózsika a Rózsadombról ne dumáljon a cigányok integrációjáról, mert én több mint húsz éve csináltam, csinálom, amiről ő még csak sápítozik.”

(via hvg.hu)