A romlatlan Fidesz iránti nosztalgia hozhatja el a kormányváltást?

A Tisza Párt új gazdaságfejlesztési és energetikai szakértőjétől indult Bánszegi Rebeka, Bita Dániel és Kerner Zsolt a mai Háromharmadban, hogy aztán Orbán Viktor radiátorán keresztül a Szőlő utca felszámolásáig jussanak. Mennyire szerencsés Kapitány István magyar Jockey Ewing-ként való bemutatkozása az ellene indított nemzetközi rablótőkés lejáratókampány fényében? Veszít-e szimbolikus jelentéséből a Szőlő utca attól, hogy már nem működik ott egy gyermekvédelmi intézmény sem? Mit mond el a rezsicsökkentés hatékonyságáról, ha egy hidegebb hónapban rezsistopot kell bevezetni?