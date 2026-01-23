A romlatlan Fidesz iránti nosztalgia hozhatja el a kormányváltást?

A Tisza Párt új gazdaságfejlesztési és energetikai szakértőjétől indult Bánszegi Rebeka, Bita Dániel és Kerner Zsolt a mai Háromharmadban, hogy aztán Orbán Viktor radiátorán keresztül a Szőlő utca felszámolásáig jussanak. Mennyire szerencsés Kapitány István magyar Jockey Ewing-ként való bemutatkozása az ellene indított nemzetközi rablótőkés lejáratókampány fényében? Veszít-e szimbolikus jelentéséből a Szőlő utca attól, hogy már nem működik ott egy gyermekvédelmi intézmény sem? Mit mond el a rezsicsökkentés hatékonyságáról, ha egy hidegebb hónapban rezsistopot kell bevezetni?
Legfrissebb epizódok
Első kézből
Ziccer
Buksó
drMáriás: Selymes diktatúrában születtem és nevelkedtem, mára megint egy diktatúraszerű világban élek
Filéző
Reklámszünet
Nincs rá szó
Szintén zenész
Ötkarikás szemek
„Az egészen biztos, hogy az olimpiai sportágakra költött pénz összessége alapjaiban határozza meg egy nemzeti csapat eredményességét”
Rendszerváltás30
A kilencvenes évek elején lehetett a legjobb diáknak lenni Magyarországon – Horn György a közoktatás rendszerváltásáról
Szerintem
Sorozatlövő
Határsértők
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!