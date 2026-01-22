Cikkünk frissül…

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón elmondta, hogy a szerdai kormányülésen leghosszabb ideig a januári szélsőséges hidegről volt szó. Megállapították, hogy az Operatív Törzs működésének egy lényeges része, a hóhelyzet kezelése véget ért. A kormány köszönetet mond az egyenruhás szervek tagjainak, akik közreműködtek ebben a munkában.

Gulyás azt mondta, 15 éve nem volt a mostanihoz hasonló hideg az országban, ami miatt megemelkedhetnek a rezsiszámlák. A kormány célja az, hogy a januári hideg miatt a fogyasztóknak ne kelljen többet fizetni a kivételes fagy miatt. Lantos Csaba energiaügyi miniszter munkacsoportot alakított a helyzet megvizsgálása érdekében, a megállapításaik alapján a kormány a jövő heti ülésén döntést fog hozni.

A jelenleg a davosi világgazdasági fórumon résztvevő Orbán Viktort a kormány felhatalmazta, hogy aláírja a csatlakozásunkat Donald Trump béketanácsához.

A miniszter elmondta, hogy a kormány új „nemzeti petíciójának” kézbesítése február elején elkezdődik, ennek tartalmát a következő napokban ismerheti meg a nyilvánosság.

Az Orbán által bejelentett januári rezsistopról érdeklődő közmédiának Gulyás elmondta, hogy az automatikusan fog járni a fogyasztóknak, és a szolgáltató fogja jóváírni. A rezsistop várhatóan tetemes költségét a lakosságnak vagy az energiaszektornak kell megfizetnie? – szólt a következő kérdés, amire Gulyás azt felelte, az intézkedés lényege, hogy ne a lakosságnak kelljen megfizetnie a hideggel járó pluszköltségeket. Állítása szerint a szükséges forrásokat a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja az újabb állami árkorlátozáshoz.

A 24.hu továbbra sem vesz részt a Kormányinfókon, ennek okairól itt írtunk.