Magyar Péter: a Tisza ellenzi a Mercosur-megállapodást, a Fidesz támogatta, most meg sunnyog

A sajtótájékoztatón Magyar Péter mellett Bóna Szabolcs, az év állattartója és a Tisza agrárpolitikai munkacsoportjának vezetője, valamint Ráki Zsolt, Magyarország legnagyobb biotej termelője. Mindketten a Tisza országgyűlési képviselőjelöltjei, mellettük még Dombóvári Márk állattartó és Fatér Balázs gazda vannak jelen.

Az egyik téma a Mercosur-egyezmény, melyet a héten aláírt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Emellett még az ukrajnai háborús hitelkeretről, a 16 milliárd eurós háborús fegyverkezési kölcsönről, a Benes-dekrétumokról és az energiavészhelyzet kérdéséről is szó lesz.

Mercosur-megállapodás

A Tisza-elnök beszéde alatt az utcáról beszűrődik a Mercosur-megállapodás elleni tüntetés oszlatásának a hangja. A mezőgazdaságot és az ipart érintő megállapodással kapcsolatban Magyar Péter elmondta: 2025 elején az Orbán-kormány még teljes mellszélességgel beállt a megállapodás mellé. Mostanra hallgatásba borultak és sunnyogtak, ameddig tudtak – mondta. Ezzel szemben elmondása szerint a Tisza élesen felszólalt az egyezmény ellen és kérte a kormányt, hogy álljon a magyar gazdák mellé.

Az Európai Parlament holnap arról szavaz, hogy az Európai Bírósághoz fordul, amiért az uniós joggal ellentétesen került elfogadásra ez a megállapodás. Az Európai Néppárttal ellentétben a Tisza támogatni fogja ezt az indítványt

– mondta Magyar.

A mai tüntetésről szót ejtve elmondta: a „fideszes európai uniós képviselők közül senki nem volt ott, egyetlen egy gazda-szimpatizáns vett részt a Fidesz táborából a tüntetésen, a többiek mind propagandisták”. Cáfolta azt is, hogy elhajtották volna a tiszásokat a tüntetésről.

„Alapanyagbeszállítóvá silányult a magyar agrárium”

Bóna Szabolcs szerint az elmúlt években Magyarország teljes egészében alapanyag előállítóvá silányult. A fő exportcikkünk a gabonák és olajos növények, valamint az etanol. Ezeket érinti a legerősebben a most elfogadott Mercosur-megállapodás.

Komoly felelőtlenség, hogy a magyar agráriumban az alapanyag beszállítása helyett nem a feldolgozott termékek előállítása került az előtérbe az elmúlt időszakban – mondta. Ezzel szemben a lengyelek felkészültek, ám ők is félnek a mostani megállapodással helyzetbe hozott dél-amerikai piactól. Problémának nevezte azt is, hogy nincsenek a magyar agráriumban „nemzeti bajnokok”.

Rábapordányban több gazda tevékenységét integráljuk, de nem a Bászna Gabona módszerével!

– hangsúlyozta Bóna Szabolcs, utalva a Kósa Lajos rokonának agrárcége körül kipattant botrányra.

Magyar Péter kiemelte: a magyar kormány nem tett semmit korábban sem a magyar gazdákért, amikor az Ukrán gabona és a hamisított kínai méz ellen fel kellett volna lépni.

Dombóvári Márk szerint egyre kevesebb fiatal választja az agráréletpályát, mely tendencia a Mercosur-megállapodás jelentette verseny miatt a jövőben tovább erősödhet.

Tejválság

Több mint negyvenezer embert látnak el naponta tejjel Ráki Zsolték – mondta el a képviselőjelölt-gazdálkodó.

Fáj, hogy csökken a haza részarány. Igény lenne rá, de az elszegényedés miatt keret nincs rá. A vidék lecsúszott: bezártak a feldolgozóüzemek, megszűntek a munkahelyek. A mostani tejválság csak fokozza ezt a helyzetet. A kínálat nőtt, de a kereslet nem.

– hangsúlyozta Ráki Zsolt, majd hozzátette: az sem segít, hogy az európai tejexport is drasztikusan lecsökkent, és csökken a tej hazai és nemzetközi ára is. Az amerikai gazdák szerinte más előírásokkal és módszerekkel gazdálkodnak, így a Mercosur-egyezmény veszélyt jelent a hazai gazdákra és a fogyasztókra is. „Génmódosított termékek, toxint termelő növények, hormonok” – sorolta Ráki Zsolt az okozott problémákat.

Fatér Balázs kiemelte: az olcsóbb, dél-amerikai import lenyomja az árakat és kigazdálkodhatatlan helyzetbe hozza a magyar gazdákat.