Magyarország csatlakozik a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanácshoz. Orbán Viktor kormányfő Davosba ment, hogy aláírja az alapító okiratot. Közben megjelent a Magyar Közlönyben a kormány határozata az alapokmány „szövegének végleges megállapításáról”.

Az a nyilvánosság számára egyelőre ismeretlen. Ugyanakkor a kormány Magyarországot a békés, stabil fejlődés útján akarja tartani „ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban”, ezért támogat minden olyan globális kezdeményezést, amely célja a béke elérése. Ezért az Orbán-kormány egyetért a „Béke Tanács Alapokmánya” bemutatott szövegével.

A belépésért nem fogunk fizetni

Korábbi hírek szerint az alapító okirat szerint Donald Trump egymilliárd dolláros (mintegy 332 milliárd forintos) befizetést vár el azoktól az országoktól, amelyek három évnél tovább maradnának a szervezet tagjai, ám a kormányhatározat szerint a csarlakozás az alapokmányhoz még

pénzügyi kötelezettségvállalással nem jár.

Az Orbán Viktor által jegyzett határozat szerint a kormány felhatalmazta Orbán Viktort az alapokmány bemutatott szövegének – megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására. Az Alapokmány végleges szövegéről az Országgyűlés dönt, a törvényjavaslat előadójának a kormány Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert jelölte ki.

Ők csatlakoztak még a Béketanácshoz

A legtöbb kormány egyelőre óvatosan reagált Trump meghívására, az amerikai elnök nemcsak a gázai háborút, hanem a világ összes fegyveres konfliktusát rendezné. Hét muszlim ország közös közleményben jelezte szerdán este, hogy csatlakozik a Béketanácshoz, írja a BBC. A megnevezett országok: Szaúd-Arábia, Egyiptom, Törökország, Jordánia, Indonézia, Pakisztán és Katar. Korábban Magyarország mellett Argentína, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Albánia, Örményország, Azerbajdzsán, Izrael, Fehéroroszország, Marokkó, Kazahsztán, Koszovó és Vietnam döntött a csatlakozásról.