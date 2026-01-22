Ha a Szőlő utcai javítóintézetből Aszódra helyezték át a fogvatartott fiatalokat, akkor Budapesthez képest 40-50 kilométert kell utazniuk hozzátartozóiknak, hogy meglátogathassák őket, ha viszont Nagykanizsára, akkor 210 kilométert, a debreceni intézetbe való átszállítás esetén pedig 230 kilométert kell megtenniük ezért. A törvényes képviselőnek a fővárostól számítva oda-vissza 4-5 órás utat kell megtenniük, ha a növendéket Debrecenbe vagy Nagykanizsára helyezték át, a látogatás így komoly útiköltséget jelenthet számukra – hívta fel a figyelmet a HVG.

A Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium (BM) hétfői rendelete szerint azonnali hatállyal bezárták a Budapesti Javítóintézetet. Az intézményrendszer átszervezésének részeként végül a többi javítóintézet is megszüntetik, ezek helyét majd egy központi, országos javítóintézet veszi át.

A BM a Szőlő utcai intézetet övező botrányok miatt már tavaly december 10-én a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokának (BVOP) hatáskörébe vonta a javítóintézetek irányítását.

Molnár László, a Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) korábbi igazgatója a 24.hu-nak a Budapesti Javítóintézet kiüresítését úgy értékelte, hogy az egy látszatintézkedés, ami a valós problémákat nem segít megoldani.

Egymástól független források alapján nemrég megírtuk, hogy a tököli bv-intézetben rabokat dolgoztatva alakítanak ki olyan új részleget, ahová javítóintézeti fiatalokat helyezhetnek el.