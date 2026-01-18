Egymilliárd dollárért lehet benn maradni a Gázai béketanácsban, ahova Trump meghívta Orbánt

Donald Trump amerikai elnök kormánya egymilliárd dolláros (mintegy 332 milliárd forintos) készpénzbefizetést vár el azoktól az országoktól, amelyek három évnél tovább is a Gázai Béketanács nevű szervezete tagjai szeretnének maradni. Ez a tanács alapító okiratából derül ki, amelynek szövegét a The Times of Israel szerezte meg és ellenőrizte.

Az USA Magyarországot – vagy ahogyan Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogalmazott, Orbán Viktort is meghívta a szervezetbe, erről „Ott a helyünk!” felkiáltással azóta a miniszterelnök Instagram oldalán is posztoltak.

Készpénz, csakis

„Az alapító okirat életbe lépésétől kezdve minden állam tagsága három évig érvényes, amely után az Elnök meghosszabbíthatja azt” – fogalmaz a szöveg, amely Donald Trumpot jelöli meg elnökként. „Ez nem vonatkozik azokra a tagállamokra, amelyek legalább egymilliárd dollár készpénzt bocsátanak a Béketanács rendelkezésére annak működésének első évében.”

A békepárti Donald Trump

Hogy „Orbán Viktor magyar miniszterelnök” meghívót kapott a Gázai béketanácsba Trumptól, arról először Szijjártó Péter beszélt az állami rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Itt elmondta, a meghívást megtiszteltetésnek veszik, és természetesen részt vesznek a béketanács munkájában, a kormányfő utasította, hogy jelezze ezt az amerikai adminisztrációnak.

Hangsúlyozta, nagyra becsülik Donald Trump „békepárti tevékenységét” világszerte, a gázai békefolyamatban is ő jelenti a reményt, Magyarország pedig érdekelt abban, hogy a Közel-Keleten béke legyen, mert a térség biztonsági helyzete nagy befolyással van a közép-európai biztonsági helyzetre.