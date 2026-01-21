korlátozáskárpátaljakülügyminiszterszijjártó péter
Nagyvilág

Szijjártó: Az ukránok közölték, korlátozni fogják a magyar kormányzati tisztségviselők látogatásait Kárpátalján

Mohos Márton / 24.hu
admin Horváth Csaba László
2026. 01. 21. 12:01
Mohos Márton / 24.hu

Ukrajna berendelte Magyarország nagykövetét, hogy tiltakozzanak a 800 milliárd dollár Ukrajnába küldése ellen szervezett nemzeti petíció miatt, ezzel továbbfeszítve a húrt Magyarországgal szemben – közölte Facebook-videójában Szijjártó Péter.

A külügyminiszter ezt „nagyon durva” beavatkozásnak tartja Magyarország belügyeibe. Ugyanakkor leszögezte, hogy végig fogják vinni a nemzeti petíciót, függetlenül attól, hogy az ukránok hogyan tiltakoznak és még hányszor rendelik be a magyar nagykövetet.

Közölte:

Az ukránok azt is közölték, hogy korlátozni fogják a magyar kormányzati tisztségviselők utazását és látogatásait Kárpátalján.

Hozzátette:

Ez egy újabb, európai értékekkel és szabályokkal ellentétes húzása az ukránoknak, újabb magyarellenes húzás, hiszen nyilvánvalóan a magyar kormány és a kárpátaljai magyar nemzeti közösség közötti kapcsolattartást akarják korlátozni, ami teljesen ellentétes mindenfajta európai szabállyal és európai értékkel.

Kapcsolódó
Szijjártó Péter: Én nem az orosz kormánynak dolgozom
A külügyminiszter az ATV stúdiójában beszélt arról, miért kellett Moszkvába mennie múlt héten Orbán Viktornak.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Dánia védelmi tisztviselője kimondta: háború lesz, ha az Egyesült Államok megpróbálja megszállni Grönlandot
Lukasenka önként jelentkezett Trump béketanácsához
Spanyol vonatbaleset: hibás sínillesztés okozhatta a tragédiát?
Orbán vs. Magyar: április 13-án ránk rúgja az ajtót a valóság – Pogátsa Zoltán a Dellában
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik