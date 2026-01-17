a nap legfontosabb híreihírösszefoglalóorbán viktormagyar péter
A nap legfontosabb hírei – 2026. 01. 17.

Orbán Viktor / Facebook
Orbán Viktor beszél a miskolci „háborúelllenes gyűlésen"
admin Dienes Gábriel
2026. 01. 17. 21:52
Trump további vámokat ígér európai országok ellen, hogy kierőszakolja Grönland megvételét
Nem játszhat már a csoportkörben a lengyel kézis, aki megütötte Rosta Miklóst
Az LMP sem indul az áprilisi választáson
Török Gábor: Senkinek sem mondhatja meg Rogán Antal, hogy mi a valós helyzet
Kapitány István
Kapitány István: Nem az az állam dolga, hogy luxusberuházásokra vagy repterekre költse a polgárok pénzét, miközben az alapvető szolgáltatások összeomlanak
