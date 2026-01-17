- Kapitány István: Nem az az állam dolga, hogy luxusberuházásokra vagy repterekre költse a polgárok pénzét, miközben az alapvető szolgáltatások összeomlanak
- Orbán Viktor: A szülők felelőssége is, hogy sok fiatal szembefordult a kormánnyal
- „Erős üzenet a világnak”: aláírták az EU és a Mercosur közötti szabadkereskedelmi megállapodást
- Trump további vámokat ígér európai országok ellen, hogy kierőszakolja Grönland megvételét
- „El a kezekkel Grönlandtól”: Képeken a Trump fenyegetései elleni tüntetés Dániában
- Az LMP sem indul az áprilisi választáson
- Vona Gábor pártja nem indul a 2026-os választáson
- Hadházy: Ezt küldjék el a fideszes ismerőseiknek!
- Kommandósokkal tartottak razziát egy pécsi klubban, de nem találtak drogokat
A nap legfontosabb hírei – 2026. 01. 17.
Orbán Viktor / Facebook
Orbán Viktor beszél a miskolci „háborúelllenes gyűlésen"
