Szombat délelőtt mutatta be a Tisza a párt gazdaságfejlesztési és energetikai felkészülésének vezetőjét, Kapitány Istvánt. A Shell korábbi globális elnökével – akivel Magyar Péter már októberben tárgyalt – egy hosszabb beszélgetést közölt Magyar. Ebből többek között kiderült, azért vállalta a feladatot, mert tartozik szülőhazájának:

Ennek az országnak köszönhetem, hogy az vagyok, aki vagyok. Eljött az a pillanat, amikor a nemzetközi piacon megszerzett tudást és tapasztalatot a magyar emberek javára kell fordítanom.

A szakember szerint a jelenlegi magyar gazdaságpolitika legnagyobb kihívása a bizalomvesztés és a kiszámíthatatlanság.

A tőke és a fejlődés oda megy, ahol biztonságban érzi magát. Ha a szabályok hétfőről keddre váratlanul megváltoznak, a befektetők elfordulnak

– hangsúlyozta Kapitány, aki elmondta azt is, hogy a TISZA gazdasági programjának fókuszában a jogbiztonság visszaállítása, a gazdasági kiszámíthatóság és a hazai kis- és középvállalkozások érdemi támogatása áll. Elengedhetetlennek tartja a korrupció megszüntetését és a hazánknak járó uniós források hazahozatalát, mert szerinte visszatartott források azonnali felszabadítása a gazdaság újraindításának kulcsa.

Beszélt a tudásalapú gazdaság fontosságáról, és arról is, hogy az oktatást nemzetstratégia ágazatként kell kezelni:

az összeszerelő üzemekre épülő modell helyett a magas hozzáadott értékű, kutatás-fejlesztésre és exportképes magyar kkv-kra építő stratégiát hangsúlyozta.

Energetikai fordulatot említett: a lakossági rezsicsökkentés fenntartása mellett az energiaszegénység felszámolása (pl. tűzifa ÁFA-csökkentés 5%-ra), az energiahatékonysági beruházások újraindítása és a gazdasági szektor energiaárainak versenyképessé tétele lesz a fókuszban ígérete szerint.

Felszámolná az állami pazarlást: a propaganda és a korrupció költségeit átcsoportosítaná az egészségügybe és az oktatásba, és bérlakásépítési program indítana.

Nem azért fizetünk adót, hogy presztizsberuházásokat és a korrupciót finanszírozzuk

– mondta a szakértő, aki éles kritikát fogalmazott meg az állami beruházások prioritásaival kapcsolatban:

Az adófizetők azért adják a pénzüket, hogy működjenek a kórházak és az iskolák. Nem az az állam dolga, hogy luxusberuházásokra vagy repterekre költse a polgárok pénzét, miközben az alapvető szolgáltatások összeomlanak.

Kapitány István egyetért azzal, hogy 2026. június 1-től ne lehessen unión kívüli, nem magyar munkavállalókat behozni Magyarországra. A jövőben a többszázezer Nyugat-Európában élő honfitársunk hazacsábítására és a munkaerőpiacon kívüli társadalmi csoportok képzésére és bevonására lesz szükség.

A TISZA gazdaságfejlesztési vezetője szerint Magyarországnak nem más gazdaságok fellendülésére kell várnia, hanem saját stratégiai előnyeire építve kellene versenyképes pályára állnia.

A cél egy olyan élhető ország, ahol a kemény munka tisztességes megélhetést biztosít, és ahol a szakmaiság felülírja a politikai lojalitást.

A beszélgetésben hangsúlyos szerepet kapott az energiabiztonság, az olcsó energia, a diverzifikáció szükségessége és szóba került a paksi bővítés is.

A beszélgetés itt nézhető meg: