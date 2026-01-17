Vona Gábor pártja nem indul a 2026-os választáson

Sem listán, sem egyéniben nem indít jelölteket az idei országgyűlési választáson a Második Reformkor. Erről a párt elnöke, Vona Gábor tájékoztatott évadnyitó rendezvényükön. Vona a Telex összefoglalója szerint azt mondta, két rossz döntéslehetőség közül a kevésbé rosszat választották.

Szembesülnünk kell azzal, hogy ez nem egy normális ország most, és nem egy normális választás

– mondta a pártelnök. Hozzátette, pártjuknak nincsenek is meg az erőforrásai egy országos választási kampány lebonyolításához. Vona azért megígérte, nem fogják abbahagyni a politizálást, vannak még teendőik, jelöltjeik pedig nagyszerűek.

Az évadnyitóról készült videó a YouTube-ra is felkerült, de cikkünk megjelenésének idején elérhetetlen volt.