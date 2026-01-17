lmpválasztás 2026visszalépés
Az LMP sem indul az áprilisi választáson

Varga Jennifer / 24.hu
admin Benke Ágnes
2026. 01. 17. 15:53
Varga Jennifer / 24.hu

Az LMP szombati kongresszusa döntött arról, hogy a párt nem indul az április 12-ei parlamenti választáson.

Nem kívánjuk akadályozni a kormányváltást, ezért nem állítunk listát és nem indítunk jelölteket

– indokolta a döntést a Kontroll megkeresésére Bakos Bernadett országgyűlési képviselő.

A Kontroll arról is ír, hogy annak a lehetőségét még meghagyta a kongresszus, hogy a választás során támogassanak egy olyan ellenzéki pártot, ami ezt kifejezetten kéri, de erről is külön döntést kell majd hozniuk. Megszavazták azt is, hogy legfeljebb 3 egyéni jelöltet indíthatnak el egy ilyen esetleges együttműködés keretében.

Ungár Péter, az LMP egyik társelnöke a napokban jelentette be, hogy nem indul, felhagy a politikával is és gyermekvédelmi dolgozónak áll.

Korábban a Gattyán György-féle Megoldás Mozgalom, szintén szombaton pedig Vona Gábor Második Reformkor pártja is bejelentette, hogy nem indul a választásokon. A Momentum tavaly nyáron döntött így, ahogy Jámbor András is.

