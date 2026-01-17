„Erős üzenet a világnak”: aláírták az EU és a Mercosur közötti szabadkereskedelmi megállapodást

Az Európai Unió és a dél-amerikai közös piaci szövetség, a Mercosur képviselői több mint 25 évig tartó politikai patthelyzet után aláírták a két blokk szabadkereskedelmi megállapodását.

Az EU részéről Ursula von der Leyen bizottsági elnök, és António Costa, az Európai Tanács vezetője vett részt az asuncióni ünnepélyes aláíráson, az argentin, uruguayi és paraguayi vezetők mellett. Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök, a megállapodás egyik fő támogatója nem vett részt személyesen az eseményen, őt külügyminisztere képviselte.

Ez a megállapodás erős üzenet a világnak

– mondta a Politico szerint von der Leyen az aláírási ceremónián. „Egyértelmű és tudatos döntést tükröz. A vámok helyett a tisztességes kereskedelmet, a produktív, hosszú távú partnerséget választjuk” – folytatta.

A megállapodás aláírását késhegyig menő politikai csatározások előzték meg az EU országai között. A múlt héten a tagállamok az utolsó pillanatban tett engedmények után minősített többséggel támogatták a megállapodást. Franciaország, Lengyelország, Ausztria, Írország és Magyarország ellenezte a megállapodást, Belgium pedig tartózkodott.

A szerződést még jóvá kell hagynia az Európai Parlamentnek, és a nemzeti parlamenteknek is az Atlanti-óceán mindkét oldalán. Ha ratifikálják, a megállapodás által egy több mint 700 millió embert magába foglaló szabadkereskedelmi övezet jön létre Európa és Latin-Amerika részvételével.

