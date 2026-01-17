Kommandósokkal tartottak razziát egy pécsi klubban, de nem találtak drogokat

Szombat hajnalban, valamivel 1 óra után átfogó razzia zajlott a Pécsi Estben, a rendőrség azonban semmilyen érdemi problémát nem tárt fel – számolt be Gellai Gergő, a klub alapítója. A Pécsi Est közleménye szerint a hatóságok kommandósokkal, nyomozókkal, egyenruhás rendőrökkel, egyéb illetékesekkel és 3 rendőrkutyával érkezett a helyszínre.

A beszámoló szerint a rendőrök leállították a zenét, felkapcsolták a világítást, és megtiltották, hogy bárki elhagyja a klubot. A bent tartózkodók létszámát ellenőrizték, az összes vendéget igazoltatták, közben pedig több hatóság egy időben ellenőrzést folytatott. Gellaiék úgy tudják, a klub általános ellenőrzése mellett kábítószert, kábítószer fogyasztásra és más bűncselekményre utaló jeleket kerestek.

A közleményben azt írják, hogy az 500 fő befogadóképességű klubban az ellenőrzéskor körülbelül 260-an tartózkodtak. Állításuk szerint a bő másfél óráig tartó ellenőrzés során senkinél nem találtak kábítószert, kábítószerrel való visszaélésre utaló jelet, vagy bármilyen más illegális dolgot. Tudomásuk szerint egyvalakit állítottak elő, mert nem a saját dokumentumaival igazolta magát.

Gellai Gergő szerint a hatóságoknak fontos feladatuk, hogy ellenőrizzék a társadalom különböző szereplőinek jogszerű működését. Meglátása szerint az már kérdéses, hogy szükséges-e egy ellenőrzött klub vendégeinek estéjét az említett drasztikus eszközökkel tönkretenni, illetve az sem biztosan szükséges ilyenkor, hogy az érintett vállalkozás aznapi bevételét gyakorlatilag lenullázzák. Az viszont már biztosan nincsen rendben szerinte, hogy a zenés klubokat „démonizálják” a hatóságok, hiszen a Pécsi Est esetében az bizonyosodott be, hogy „nincs miért, vagy legalábbis nincs értelme annál jobban, mint a társadalom bármely más rétegét”.