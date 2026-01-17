Hadházy: Ezt küldjék el a fideszes ismerőseiknek!

Hadházy Ákos független parlamenti képviselő a „jegyzőkönyv kedvéért” megkérdezte Polt Péter volt legfőbb ügyész utódját, Nagy Gábor Bálintot hogy mi lett a Fidesz által az „elmúlt évtized legnagyobb korrupciós ügyének” nevezett négyes metró ügyből.

Persze a választ tudtuk: SEMMI

– írta a politikus, aki arra kért mindenkit, hogy posztját mindenki küldje el a fideszes ismerőseik.

Emlékezetes, mint a 24.hu is megírta, mintegy 167 milliárd forintos károkozást tárt fel a 4-es metró beruházása során jelentésében az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), amelynek nagy részét vissza is kellett fiztenie Magyarországnak.

Hadházy szerint a Fidesz a jelentést lobogtatva az „évszázad csalásáról” kiabált. Megjegyezte, ez volt amúgy az utolsó OLAF jelentés, ahol hozzájárult annak nyilvánosságra hozatalához, az ő nagy lopásaiknál később ezt soha nem engedte meg.

Ehhez képest 16 év után ott tartunk, hogy a metró építésével kapcsolatban senkit nem vádoltak meg Polték. A szerelvények beszerzésénél pedig egy kb. kétmillió eurós kenőpénz ügyében ugyan 8 év »nyomozás« után vádat emeltek hat kishal ellen, de egyrészt jogerős ítélet újabb hat év alatt sem született, másrészt a vádlottak között egyetlen politikus sincsen…

A képviselő megjegyezte: „nem arról van szó, hogy nem volt óriási lopás, hiszen az OLAF vizsgálat is kimutatta, hogy nagyonis volt. Csak Polték nem igyekeztek kideríteni, hiába történt az ügy nagyobb része még a Fidesz rendszer előtt. Csakhogy egyrészt a lopott pénzből nyílván részesedett a Fidesz is.”

Hadházy meglátása szerint

a Fidesz soha nem bántotta túlságosan az Mszp-t és utódpártját , hiszen korábban ők sem számoltatták el őket a 98-2002 közötti stiklikért. A pártok pedig jó kis kényelmes ellenzéknek bizonyultak: az igazán súlyos kérdésekben, a demokrácia leépítése ellen meg sem próbáltak mozgósítani, vagy ha néha a látszat kedvéért próbáltak, akkor azzal inkább az ügy hiteltelenítésére voltak jók.

Végül hozzátette:

Az ország tragédiája, hogy eddig minél hangosabban ígérgetett valaki börtönt ellenzékből a kormánynak, utána annál többet lopott. Meg kellene szakítani ezt a hagyományt. Mint ahogyan azt is, amikor a pártok mindig csak az ellenfél korrupciójával vannak elfoglalva, saját ügyeiket viszont gőzerővel próbálják szőnyeg alá söpörni.

Mint a 24.hu feltárta, a négyes metró még öt évvel az átadása után is drágult, miközben a a Fidesz által minden idők legnagyobb korrupciós botrányaként emlegetett ügyön a kormány közelében is jól járnak. Az alagútfúró konzorciumot a nyilvánosság kizárása mellett zajló eljárások egy részében a Trócsányi László volt igazságügyi miniszter ügyvédi irodája képviselte.