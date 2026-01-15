balesetgyömrőgázolásiskola
Elgázoltak egy kisgyermeket Gyömrőn, az iskola előtti zebrán

Elgázoltak egy kisgyermeket tegnap délután Gyömrőn, a Nefelejcs utcában, az Erzsébet Iskolánál lévő zebrán. Gyömrő önkormányzata a közösségi oldalán azt közölte, hogy  gépjármű vezetője feltehetően túl gyorsan hajtott és nem tudott időben fékezni, így autójával elsodorta az úttesten épp átkelő alsós tanulót.

Azt írták, hogy a sofőr jogosítvány nélkül vezetett, eltiltás hatálya alatt állt, ennek ellenére közlekedett a személygépkocsival. A kisgyermeket kórházba vitték, és a sérülési szerencsére nem súlyosak.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a Nefelejcs utca érintett szakasza nem volt havas, és felhagyott, a baleset a nem megfelelő sebesség megválasztása miatt következett be. Kiemelték, hogy a téli időjárás jelentősen befolyásolhatja például a féktávolságot, ezért arra kérik az autósokat, hogy a megszokottnál is sokkal körültekintőbben közlekedjen, és az iskolák, óvodák környékén mindig csökkentsék a sebességet.

