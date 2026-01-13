Pezsgőfürdővel ellátott wellness apartmanokat építenek a Mészáros-cégek Felcsút határában

Nettó 2,95 milliárd forintból épít pezsgőfürdővel, szaunával, kinti-benti medencével, továbbá konditeremmel és mélygarázzsal ellátott wellness apartmanokat Felcsút határában a miniszterelnök gyerekkori barátja, Mészáros Lőrinc és felesége, Várkonyi Andrea – írja a Direkt36.

Magyarország leggazdagabb embere és felesége a felcsúti Szári utcában épít 7 wellness apartmanházat összesen 20 szállóvendégnek szánt férőhellyel. A Direkt36 birtokába jutott iratok szerint a házaspár tavaly nyár végén adott át két felcsúti földterületet közös cégüknek, az EKHO Belvedere Kft-nek, ezek egyikén zajlik a „Felcsút – Apartmanház” projektnevű beruházás. Az építkezés kivitelezésért a Fejér B.Á.L. Zrt. felel, ami Mészáros Lőrinc és gyerekei tulajdonában áll.

Az építkezéshez a dokumentumok szerint Mészáros cégcsoportjának egyik zászlóshajója, a Talentis Group Zrt. nyújt pénzügyi segítséget. A Talentisnek meg kellett indokolnia, hogy miért fizeti ki a fedezetet az Ekho Belvedere Kft. helyett. A Mészáros-cég „folyamatban lévő üzleti tárgyalásokra” hivatkozott. A Talentis Group egyedüli tulajdonosa Mészáros Lőrinc, a cégcsoport jelentős részben állami megrendeléseket elnyerő vállalatokon keresztül nőtt óriásira.

Az egyik, a beruházás fedezetére vonatkozó iratból kiderül, hogy a Talentis Group a fedezet egy részét „bankgaranciával szándékozik kiváltani”. Ilyenkor a bank vállalja, hogy ha az ügyfele nem teljesíti a kötelezettségét, egy megadott értékhatárig ő fizet helyette a jogosultnak. A bankgaranciát az MBH Bank nyújtja. Az MBH Bank Mészáros Lőrinc résztulajdonában áll, de a bankban az állam is tulajdonos.

A Direkt36 október végén ellátogatott a felcsúti építkezés helyszínére, ami a lakott területtől távolabb helyezkedik el, a Mészárosék tulajdonában álló telkek közelében szántóföldek és ipari-mezőgazdasági területek találhatóak. Ekkor legalább négy, nagyobb méretű, nemrég felhúzott, megegyező stílusban épült ingatlant találtak a területen, melyek közül többnek már a tetőszerkezete is elkészült. A telkeknek csak egy része van a házaspár közös tulajdonában. A másik két telek tulajdonosa Mészáros Lőrinc, ottjártukkor ezeken is zajlott az építkezés. A teljes építési terület meghaladja a 7,5 hektárt.

A beruházásban érintett Mészáros-cégek nem válaszoltak a Direkt36 kérdéseire.