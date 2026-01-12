Most már bármikor kitűzheti Sulyok Tamás a választások időpontját

A jogszabályok szerint a köztársasági elnök 70-90 nappal a szavazás napja előtt írja ki a választásokat. Az első lehetséges legkorábbi időpont, április 12., amivel egyébként mindenki számol, az egyik fideszes jelölt a szórólapján ezt a dátumot adta meg a választás napjának, kiírása előtt pedig most, a hétfői napon nyílik meg a lehetőség Sulyok Tamás előtt.

Az alaptörvény szerint a parlamenti választásokat áprilisban vagy májusban, valamelyik vasárnapi napon kell megtartani, a munkaszüneti nap azonban kizáró ok, így esik ki idén április első vasárnapja a húsvét miatt, ezért az első lehetséges időpont az április 12-én.

Szabó Andrea szociológus azonban a Telex egyik műsorában felhívta a figyelmet arra, hogy elképzelhető, hogy a Fidesznek szüksége lesz a jobb szerepléséhez még egy hónapra ahhoz, hogy bevessen különböző ösztönző intézkedéseket, és azok hatását megvárja

Az utolsó lehetséges időpont, amikor választásokat lehet tartani egyébként május 31-e, amit Sulyok ráér akár március 22-én is kiírni.