A miskolci fideszes képviselőjelölt mintha tudná, mikor lesz a választás, pedig a köztársasági elnök még nem tűzte ki

Szajki Bálint / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 01. 09. 21:27
Szajki Bálint / 24.hu

Csöbör Katalin, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület fideszes képviselőjelöltje közzétett egy képet a szórólapjáról, melyen fontos dátumok sorakoznak, írja a 444.hu. A dátumok között ott van a DPK miskolci gyűlése, a Békemenet, az aláírás kezdetének napja, és még egy fontos időpont.

Április 12, a választás napja is ott van a listán. 

Sulyok Tamás köztársasági elnök viszont a választás napjáról még nem döntött, pedig erről a köztársasági elnök saját hatáskörben dönt, egyeztetés nélkül. A dátumot a választás napja előtti 70. és 90. nap között kell közzétennie. Ha a választás valóban április 12-én lesz, akkor legkésőbb február elsejéig meg kell ezt tennie.

A 12-i időpontra egyébként kormánypárti és ellenzéki politikusok is tényként hivatkoznak, de Sulyok Tamás még dönthet mondjuk április 19. mellett is. A 444. cikkének megjelenése után a kép eltűnt Csöbör galériájából.

