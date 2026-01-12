rendőrségiskola
Hajnal négy előtt futottak bele a rendőrök egy iskolába sétáló kislányba

Nem mindennapi történetet osztott meg a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Eszerint a helyi rendőrök szombat hajnalban 03:40-kor, Esztergomban megláttak egy kislányt, aki egyedül sétált az utcán. Azonnal odamentek hozzá és megkérdezték, hová igyekszik ilyenkor. A gyermek elmondta, hogy a szüleivel szokott iskolába menni, de nekik most dolgozniuk kellett. Ezért azt beszélték meg, hogy 6-kor elindul a suliba, de miután felébredt hajnalban, úgy gondolta, útnak indul, nehogy a rossz időjárási viszonyok miatt elkéssen.

„Munkatársaink azonnal a járőrautóba ültették a kislányt, ahol felmelegedhetett, és elvitték a szülei munkahelyére, így az iskolába már az ő kíséretükkel jutott el” – számoltak be a szerencsés végkifejletről.

