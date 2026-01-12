Bár Gulyás szerint nem lehet levédetni egy szlogent, a Fidesz korábban mégis megtette

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a pártszlogeneket nem lehet levédeni.

Szánalmas baloldali bohóckodás, figyelemelterelés és jogi igénytelenség a Tiszánál. Akik védjegyekkel és szabadalmakkal foglalkoztak már életükben, azok pontosan tudják, hogy az olyan jelszavak, mint »a biztos választás«, nem jegyezhetők be védjegyként

– állította hétfőn a miniszter.

Gulyás arra reagált, hogy a Tisza Párt védjegyoltalom iránti kérelmet is beadott a „biztos választás” kampányszlogenre, amelyet a Fidesz a hétvégi kongresszusán használt először, csak elfelejtette levédetni. Így Magyar Péterék még a domainnevet is elhappolták a kormánypárt elől, sőt, meg is indították a weboldalt.

A Fidesz egy korábbi szlogenjével kapcsolatban viszont maga a rendőrség jelentette be egy vizsgálat után, hogy az „nemzeti védjegy oltalom alatt állt”.

A Magyarország jobban teljesít szlogent 2014-ben kormányzati pénzen gyártották és vezették be, majd néhány hónap után a kormány átadta a használati jogot a Fidesznek.

Még a régi Index írta meg, hogy Gyürk András akkori kampányfőnök válaszai alapján a kampány kidolgozása 800 millió forintjába került a kormánynak, de a 2014-es országgyűlési választás előtt ingyen átadta a pártnak. Miután botrány lett a történetből, és a DK feljelentést is tett az ügyben, változtak a számok. A Miniszterelnökség utóbb már 150 milliós költségről beszélt, és azt állította, hogy a Fidesz 200 ezer forintot fizetett a szlogenért.

A BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályán végzett vizsgálat később feltárta, hogy a Lounge Design Kft.-t bízták meg a kreatív anyagok tervezésével és gyártásával.

Megállapították azt is, hogy a jelmondat valóban védjegyoltalom alatt áll, és a Miniszterelnökség védte le. Viszont egy furcsa csavarral arra a végkövetkeztetésre jutottak, hogy a kabinet tulajdonát képező szellemi termék áron aluli továbbadásával nem követett el hűtlen kezelést, mert az „nem képvisel olyan piaci értéket, mint az üzleti életben egy védjegyként bejegyzett márkanév”, a reklámozással tényleges haszon nem „realizálható”.

A kormány azonban tavaly is levédetett egy szlogent. 2025 elején szintén a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda fordult a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához, hogy a „Jó hír” szlogent lefoglalja magának.