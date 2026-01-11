27 középiskolában rendeltek el rendkívüli szünetet az időjárás miatt

Szombaton hat vármegye 27 településén akadozott az áramellátás néhány órán át, amely 8957 fogyasztási helyet érintett. Vas és Győr-Moson-Sopron vármegye négy településén jelenleg akadozik az áramellátás 1293 fogyasztási helyet érintve. A közműcégek dolgoznak a szolgáltatás helyreállításán – hangzott el az operatív törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján.

A vízszolgáltatás szombaton öt vármegyében és négy budapesti kerületben összesen 1907 fogyasztási helyen szünetelt, vasárnapra a szolgáltatás mindenhol helyreállt.

Az Operatív törzs felvette a kapcsolat a hulladékszállítást végző közszolgáltatási cégekkel, és ott, ahol a havazás miatt csúszott az elszállítás, néhány napon belül ez megtörténik. A készenléti szervek az elakadt járművek mentésében is segítenek – húzta alá.

Rendkívüli szünet több iskolában

A köznevelésben 29 intézményben merült fel fűtési probléma, hat iskolában volt csőtörés. Összesen 27 középiskolában rendkívüli szünetet, 40-ben pedig online oktatást rendeltek el – tájékoztatott Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője.

A kórházakban zavartalanul zajlik mind a tervezett, mint a sürgős műtétek ellátása, a betegforgalom az átlagos szintet érte el, ami azt mutatja, hogy az emberek figyelembe vették a hatóság figyelmeztetését. A traumás sérülések száma Ajkán, Székesfehérváron és a budapesti Bethesda kórházban ugrott meg.

127 közúti baleset történt

A vasúti közlekedést néhány vonalon váltóhibák lassították szombaton. A MÁV honlapján megtalálhatók azok az útvonalak, ahol a vonatokat pótlóbuszok helyettesítik. Busszal továbbra sem közelíthető meg Szilvás, Tagyospuszta, Hernádcéce, Vindornyalak, Nagykutas, Nemeskisfalud, ezek a települések autóval elérhetők.

A téli időjárás miatt a tűzoltókat 80 műszaki mentéshez, ezen belül 44 közúti balesethez riasztották és 22 esetben kellett a középületekről lelógó, életveszélyes jégcsapokat, illetve a tetőn felgyülemlett havat eltakarítani, valamint kidőlt fák eltávolításához is hívták őket. Összesen 214 tűzoltó 84 járművel vett részt a mentési munkákban, kiegészülve 104 önkéntes tűzoltóval, akik 29 járművel segítették munkájukat.

Az M1-esen, Ács közelében történt balesetben hat jármű 15 utasa volt érintett, egy ember életét vesztette. A rendőröket 127 közúti balesethez riasztották, ebből kettő volt halálos és tíz személyi sérüléssel járt.

Több mint kétezer egyedül élő embert ellenőriztek

Összesen 1938 rendőr 1100 járművel vett részt a rendkívüli időjárás elleni védekezésben szombaton. A polgárőrökkel közösen 2514 egyedül élő embert ellenőriztek és 169 esetben nyújtottak számukra segítséget. A mentőket szombaton 3811 alkalommal riasztották. A honvédség és a a TEK speciális járművei továbbra is készenlétben állnak ott, ahol kialakulhatnak veszélyhelyzetek – emelte ki a tűzoltó alezredes.

Szólt arról is, hogy a vízi közlekedést a Dunán és a Tiszán zajló jégzajlás nem korlátozza, a légiközlekedésben nincsenek fennakadások.

A katasztrófavédelem, a Volán társaságokkal és az önkormányzatokkal közösen melegedő buszokat biztosít azokon a helyeken, ahol huzamosabb ideig kiesne a fűtés. Kitért arra is, hogy az Operatív törzs folyamatosan figyelemmel kiséri a szociális ellátórendszer telítettségét. Azokon a helyeken, ahol nem tudnak több hajléktalan embert befogadni, melegedőhelyeket nyitnak meg.

Jelenleg is másodfokú, narancs riasztás van érvényben hófúvás veszélye miatt az északnyugati országrészben, ezért aki teheti, ne induljon útnak az érintett területeken – részletek itt.