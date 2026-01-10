mávbudapest-belgrád vasútvonalkeleti pályaudvarfelújítás
Belföld

Hétfőn kezdik a Keleti peronjainak átépítését, amire a kínai vonatok miatt van szükség

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2026. 01. 10. 20:44
Adrián Zoltán / 24.hu

Január 12-én megkezdik a Keleti pályaudvar 12. és 13. vágányok közötti peron átépítését akadálymentes magasperonná – közölte szombati közleményében a MÁV. A peronok felújítására azért van sürgető szükség, mert a Budapest–Belgrád-vasútvonalon jelenleg is zajló tesztüzem során kiderült, hogy a szerbek által megrendelt kínai vonatokon nincs olyan kiegészítő lépcső, amely a Magyarországon jelenleg forgalomban lévő alacsonypadlós vonatokon megtalálható.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy legalább két vágánynál a peront felemelik a mostani szintről nagyjából 25 cm-rel magasabbra, hogy akadálymentesen is fel és le lehessen szállni az új, kínai vonatról.

A MÁV tájékoztatása szerint a Déli Körvasút építése miatt elrendelt mostani vágányzár lehetővé teszi, hogy a forgalom érdemi korlátozása nélkül végezzék el a peron akadálymentesítését. Ebben az időszakban ugyanis a Keletit érintő távolsági vonatok többsége Kelenföldön fordul. A vágányzár a tervek szerint február 28-ig tart.

A MÁV korábban a HVG kérdésére az újvidéki tragédiával indokolta azt, hogy csak ősszel tudták meg szerb kollégáiktól, hogy a kínai motorvonaton nincs kiegészítő lépcső, ezért át kell építeni a Keleti peronjait. A vasúttársaság korábban azt is elmondta, azért nem a korábbi műszaki felújítás során került sor a peronok átépítésére, mert ennek mintegy 300 millió forintos forrását csak a 2026-os üzleti terv biztosította számukra.

Kapcsolódó
A kínai CRRC vállalat alacsonypadlós vonata a Keletiben.
Nincs lépcső a kínai vonaton, ezért át kell építeni a peront a Keletiben
A szerbek későn küldték a műszaki leírást, amiből kiderülhetett volna, hogy nincs a peron és a vonat padlószintje között kimozduló, leszállást segítő lépcső.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Koboldkirály, androgün űrlény, megkerülhetetlen popikon – 10 éve halt meg David Bowie
Karácsony óta fagyoskodott három gyerek egy romos házban Kőbányán, víz és áram nélkül szenvedtek
Új Fidesz-szlogen: Magyar Péter gyorsan lefoglalta a domaint és Orbánéknak kínos adatokat mutat rajta
Íme a top 10 legjobban fizető szakma Magyarországon: nem a politikus az első
Fidesz-kongresszus a Hungexpon
„Józan paraszti ésszel ennek elégnek kell lenni a győzelemhez” – beindult a Fidesz-kampány
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik