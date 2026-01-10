Hétfőn kezdik a Keleti peronjainak átépítését, amire a kínai vonatok miatt van szükség

Január 12-én megkezdik a Keleti pályaudvar 12. és 13. vágányok közötti peron átépítését akadálymentes magasperonná – közölte szombati közleményében a MÁV. A peronok felújítására azért van sürgető szükség, mert a Budapest–Belgrád-vasútvonalon jelenleg is zajló tesztüzem során kiderült, hogy a szerbek által megrendelt kínai vonatokon nincs olyan kiegészítő lépcső, amely a Magyarországon jelenleg forgalomban lévő alacsonypadlós vonatokon megtalálható.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy legalább két vágánynál a peront felemelik a mostani szintről nagyjából 25 cm-rel magasabbra, hogy akadálymentesen is fel és le lehessen szállni az új, kínai vonatról.

A MÁV tájékoztatása szerint a Déli Körvasút építése miatt elrendelt mostani vágányzár lehetővé teszi, hogy a forgalom érdemi korlátozása nélkül végezzék el a peron akadálymentesítését. Ebben az időszakban ugyanis a Keletit érintő távolsági vonatok többsége Kelenföldön fordul. A vágányzár a tervek szerint február 28-ig tart.

A MÁV korábban a HVG kérdésére az újvidéki tragédiával indokolta azt, hogy csak ősszel tudták meg szerb kollégáiktól, hogy a kínai motorvonaton nincs kiegészítő lépcső, ezért át kell építeni a Keleti peronjait. A vasúttársaság korábban azt is elmondta, azért nem a korábbi műszaki felújítás során került sor a peronok átépítésére, mert ennek mintegy 300 millió forintos forrását csak a 2026-os üzleti terv biztosította számukra.