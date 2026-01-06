Nincs lépcső a kínai vonaton, ezért át kell építeni a peront a Keletiben

A Keletiben akadálymentes peront épít a MÁV, adta hírül december végén Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója – szúrta ki a HVG. A hirtelen peronátépítésre azért mutatkozik sürgető szükség, mert a Budapest-Belgrád vasútvonalon jelenleg is zajló tesztüzem során kiderült: a szerbek által megrendelt kínai vonatokon nincs olyan kiegészítő lépcső, amely a Magyarországon jelenleg forgalomban lévő alacsonypadlós vonatokon megtalálható. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy legalább két vágánynál a peront felemelik a mostani szintről nagyjából 25 cm-rel magasabbra, hogy akadálymentesen is fel és le lehessen szállni az új, kínai vonatról.

Az újvidéki tragédia érthetően hatással volt a Budapest–Belgrád vasútvonal-fejlesztésért felelős szerb szakemberek munkájára is. Egy hosszabb, átmeneti időszakban a korábbinál lassúbbá vált az információcsere a két ország vasúttársaságai között. Ez játszhatott szerepet abban, hogy a szerb részről a BuBe-vasútvonalra dedikált, kínai gyártmányú SOKO vonatok részletes műszaki paramétereit az eredetileg vártnál később, csak az ősz folyamán ismerhettük meg. Ennek során kiderült, hogy – a magyar járművektől eltérően – a SOKO nem rendelkezik ún. kimozduló lépcsővel, ennek hiányában azonban a fel- és leszállás sok utasunk számára kényelmetlenséggel járhat

– válaszolta a vasúttársaság a lap azon kérdésére, miért csak most derült ki ez a részlet.

Bár ahogy a képen is látható, a kínai vonaton is van lépcső, azonban az a vonat padlójával egy szintben nyílik a fel-és leszálláskor, ami miatt a vonatról csak egy nagy ugrással lehet lejutni. Kerekesszékeseknek, babakocsival közlekedőknek így ellehetetlenül a fel- és leszállás, a kilépő egyedül abban segít, hogy a peron és a vonat padlója között ne legyen rés. A 300 millióba kerülő átépítéssel a peron szintjét úgy emelik meg a Keletiben, hogy az akadálymentes közlekedés a fel-és leszálláskor biztosítva legyen.

A MÁV ettől az új vasútvonaltól függetlenül is tervezte egy akadálymentesített peron építését a Keletiben, így ezt ők szerencsés egybeesésnek nevezték. A lap ugyanakkor arról is érdeklődött, ha tényleg tervben volt peronfelújítás, miért nem a pár hónappal korábbi Keleti-pályaudvart érintő lezárások idejére tervezték azt. miért nem a pár hónappal korábbi lezárások idején végezték el az átépítést a Keletiben. idén a Budapest–Belgrád vonaltól függetlenül is tervezték volna egy akadálymentes peron kiépítését a Keleti pályaudvaron. Ezt ők szerencsés egybeesésnek nevezték, viszont így újra felvetődik a kérdés, miért nem a pár hónappal korábbi lezárás idején intézték el ezt is. A vasúttársaság válasza alapján azért, mert erre csak most lett pénz:

A peronépítésre tudatosan nem a tavaly augusztus végén elkezdett, 1 hónapon át tartó műszaki felújítás során került sor, amelynek fókuszában a váltókörzet megújítása állt. A mostani peronemelés mintegy 300 millió forintos forrását csak a 2026-os üzleti terv biztosította számunkra

– írták.

A Budapest-Belgrád vasútvonal tesztüzeme decemberben indult, és Aleksandra Sofronijević szerb építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter szerint legkésőbb májusban állhat forgalomba a Belgrád és Budapest közötti gyorsvasút.