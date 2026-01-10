kongresszusorbán viktorfideszmagyar péter
A nap legfontosabb hírei – 2026.01.10.

24.hu
2026. 01. 10. 19:48
  • „A Fidesznél csak a Fidesz jobb” – Orbán Viktor a jelöltcserékről a szombati kongresszuson
  • Telex: Orbán M4 Sportos interjúja ugyanannyi diszlájkot kapott, mint lájkot
  • Bora Bora és a Fidzsi-szigetek után Szingapúr felé vehetik az irányt Mészáros Lőrincék
  • Április közepéig letartóztatásban marad Kovács-Buna Károly a Szőlő utcai gyerekeket verő rendészekkel és pszichológussal
  • Garázdaság miatt több Hadházy-szimpatizáns ellen indítottak eljárást a templomi balhé miatt
  • Holnap extrém hideg jön

41 új arc, 65 régi: itt a teljes lista, térképen mutatjuk a Fidesz 106 jelöltjét a 2026-os választásokra
Koboldkirály, androgün űrlény, megkerülhetetlen popikon – 10 éve halt meg David Bowie
Új Fidesz-szlogen: Magyar Péter gyorsan lefoglalta a domaint és Orbánéknak kínos adatokat mutat rajta
Mikor, hol jöhet újabb havazás?
Fidesz-kongresszus a Hungexpon
„Józan paraszti ésszel ennek elégnek kell lenni a győzelemhez” – beindult a Fidesz-kampány
