mészáros lőrincvárkonyi andreaprivát repülőgépbombardier global 6500
Nagyvilág

Bora Bora és a Fidzsi-szigetek után Szingapúr felé vehetik az irányt Mészáros Lőrincék

Marjai János / 24.hu
admin Spirk József
2026. 01. 10. 14:33
Marjai János / 24.hu

Január 11-én több nap után várhatóan elhagyja Óceániát Mészáros Lőrinc, és Dél-Ázsiába utazik.

A felcsúti milliárdos és felesége az OE-LOT lajstromjelű, 2024-es gyártású, osztrák bejegyzésű privát repülővel, a Bombardier Global típuscsalád egy új, nagy hatótávolságú változatával van úton, amelynek megvásárlása 22 milliárd forintba kerül.

A házaspár december 29-én Budapestről leszállás nélkül repült az Egyesült Államok nyugati partvidékére, Los Angelesbe, onnan pedig a Hawaii-szigetekre, ahol több napon keresztül  időztek. Január 5-én indultak tovább az óceániai szigetvilág felé, ám mint ahogy arra Hadházy Ákos felhívta a figyelmet, eltűntek a repüléskövető oldalakról. A képviselő azt írta, a Honoluluból dél felé forduló gép jelzései egy órával a felszállás után már nem voltak láthatók az oldalakon.

A gép az adatok alapján Bora Bora szigetén, Francia Polinéziában tűnt fel, jelenleg pedig a Fidzsi-szigeteken tartózkodik. A Flightaware.com szakoldalon frissen közzétett bejelenés szerint Fidzsit vasárnap hagyják majd el, az előjegyzés szerint az új úti cél Szingapúr lesz, amely kilenc és fél órányi repülőútra van Naditól, Fidzsi harmadik legnépesebb városától.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Legalább 28 évig rács mögött lesz az exférjét lefejező felnőttfilmes
Jászberényi Sándor: Isten hozta a nemzetközi intézményrendszer szétverésének évében
Van ellenállás a venezuelai társadalomban azzal szemben, hogy Amerika diktáljon
Ötven évre is elítélhetik a 93 éves férfit, aki megölte feleségét
Magyar Péter kínossá tette a Fidesz új szlogenjét, Tóth Gabi Eye of the Tigert énekel, bejelentkezett Salvini – élőben a Fidesz kongresszusáról
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik