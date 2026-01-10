Bora Bora és a Fidzsi-szigetek után Szingapúr felé vehetik az irányt Mészáros Lőrincék

Január 11-én több nap után várhatóan elhagyja Óceániát Mészáros Lőrinc, és Dél-Ázsiába utazik.

A felcsúti milliárdos és felesége az OE-LOT lajstromjelű, 2024-es gyártású, osztrák bejegyzésű privát repülővel, a Bombardier Global típuscsalád egy új, nagy hatótávolságú változatával van úton, amelynek megvásárlása 22 milliárd forintba kerül.

A házaspár december 29-én Budapestről leszállás nélkül repült az Egyesült Államok nyugati partvidékére, Los Angelesbe, onnan pedig a Hawaii-szigetekre, ahol több napon keresztül időztek. Január 5-én indultak tovább az óceániai szigetvilág felé, ám mint ahogy arra Hadházy Ákos felhívta a figyelmet, eltűntek a repüléskövető oldalakról. A képviselő azt írta, a Honoluluból dél felé forduló gép jelzései egy órával a felszállás után már nem voltak láthatók az oldalakon.

A gép az adatok alapján Bora Bora szigetén, Francia Polinéziában tűnt fel, jelenleg pedig a Fidzsi-szigeteken tartózkodik. A Flightaware.com szakoldalon frissen közzétett bejelenés szerint Fidzsit vasárnap hagyják majd el, az előjegyzés szerint az új úti cél Szingapúr lesz, amely kilenc és fél órányi repülőútra van Naditól, Fidzsi harmadik legnépesebb városától.