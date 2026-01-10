Telex: Orbán M4 Sportos interjúja ugyanannyi diszlájkot kapott, mint lájkot

Péntek reggeli cikkünkben azt jártuk körbe, mennyire megszaporodtak Orbán Viktor interjúi tavaly óta (igaz, nem mindenkinek ad interjút a miniszterelnök), a Telex pedig most az interjúk statisztikáit járta körbe cikkében.

A lap emlékeztet, Orbán Viktor tavaly azzal büszkélkedett a Facebookon, hogy egymillió megtekintést ért el a Rónai Egonnak adott interjúja. (A műsorvezető azóta halálos fenyegetéseket is kapott.)

Úgy néz ki, Orbán jó érzékkel kommunikált a sikerről, ugyanis az azóta adott interjúi ennek a töredékét hozzák: az M4 Sportos novemberi interjúja 150 ezer megtekintésnél jár, de még a Mandinernek adott december közepi is megállt 200 ezer alatt. Az egy nappal későbbi Patrióta-interjú alig 80 ezer megtekintést hozott.

Ami még ennél is érdekesebb, az a YouTube lájkok/diszlájkok aránya. Előbbi nyilvános csak, utóbbi kinyerésére viszont vannak eszközök. A Telex ezeket használva kiderítette:

az M4 Sportos interjúra 2600 lájk és diszlájk érkezett,

a szeptember 10-ei Öt-interjú 8400 lájkot és 6300 diszlájkot kapott.

A Telex arra is felhívja a figyelmet, hogy tavaly ősz óta nem lehet politikai tartalmat hirdetni, így ezzel az eszközzel már nem tudják torzítani a Fidesznél a nézettségi adatokat.