Január 10-én sok felhőre számíthatunk, csak átmeneti szakadozások lehetnek helyenként – olvasható a Kiderül.hu előrejelzéséből. Többfelé párássá, egyes tájakon ködössé válik a levegő.

A met.hu előrejelzése szerint a reggeli, délelőtti órákig délnyugaton, délen kiterjedtebb jelleggel fordulhat elő kisebb havazás, fagyott eső, ónos eső is, majd a késő délutáni, esti órákig inkább csak helyenként lehet hószállingózás, gyenge hóesés; a ködös tájakon esetleg ónos szitálás.

Az esti órákban hidegfront éri el az északi tájakat havazás, hózápor kíséretében.

A légmozgás napközben még gyenge vagy mérsékelt marad, majd az északiasra forduló szél főként a Dunántúlon és az északkeleti, keleti területeken egyre nagyobb területen feltámad, így este már előfordulhat hófúvás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és +1 fok között alakul; a nyugati, északnyugati tájakon várhatók fagyponthoz közeli, míg kelet, északkelet felé haladva egyre alacsonyabb értékek.

Késő este akár -12 fok is lehet, míg másutt -2 fokos hőmérséklet lesz a leghidegebb.

Vasárnap még hidegebb lesz

A hét utolsó napján közepesen és erősen felhős területek és időszakok váltják egymást. Elszórtan hózápor, többnyire gyenge havazás előfordulhat.

Az északnyugati szelet nagy területen kísérhetik erős, helyenként viharos lökések, elsősorban a Dunántúlon hófúvás is lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -13, -5 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes részeken, illetve a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -8, -3 fok között várható, keleten lesz hidegebb.