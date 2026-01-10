Garázdaság miatt több Hadházy-szimpatizáns ellen indítottak eljárást a templomi balhé miatt

Garázdaság és vallásgyakorlás jogának megsértése miatt eljárást indított a rendőrség több személy ellen, akik konfliktusba keveredtek Pál atyával a Ferenciek terén – írja a Magyar Nemzet.

Ez tehát azt jelenti, hogy több személy ellen is eljárást indított a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azután, hogy 2025 szeptemberében a Hadházy Ákos szervezte tüntetésen, néhányan szóváltásba kerültek a téren található ferences templom papjára.

Mint írták, „a Budapesti Rendőr-főkapitányság egy magánszemély feljelentése alapján a vallásgyakorlás jogának megsértése miatt indított szabálysértési eljárást ismeretlen személyek ellen, akik 2025. szeptember 23-án 18 óra 30 perc körül nyilvánosan botrányt okoztak egy templomban a Budapest, V. kerület, Ferenciek terén”. A rendőrség tájékoztatása szerint a szabálysértők egy bejelentett és tudomásul vett gyűlés résztvevőiként mentek be a templom előterébe, ahol a hangoskodva kérték számon a harangozást.

A szabálysértési eljárást a hatóság befejezte, az elkövetőket 2026. január 8-án pénzbírsággal sújtotta – közölte a rendőrség.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy ugyanezen gyűlés résztvevői közül a Budapesti Rendőr-főkapitányság további három személyt vont eljárás alá garázdaság szabálysértés elkövetése miatt, ők a templom bejáratánál egyházellenes rigmusokat skandálva kiabáltak a pappal, aki kérte, hogy a trágárságok ne hallatsszanak be a misére.

Ebben az ügyben a szabálysértési előkészítő eljárás még folyamatban van, befejezését követően az iratokat a bíróságra küldik meg – tették hozzá.