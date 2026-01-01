a nap legfontosabb hírei
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2026. 01. 01.

afp
24.hu
2026. 01. 01. 21:14
afp

Tűzvész pusztított egy svájci síparadicsom bárjában, több tucat ember meghalt

Svájci hatóságok: még csak feltételezés, hogy 40-en haltak meg, és 50-en égtek meg a Crans-Montana-i bárban

Karácsony újévi üzenete: Budapest gerincét nem engedem megroppantani

Így piáltunk át évtizedeket, mire Magyarország feljutott az alkoholtoplistára Kádár János alatt

„Ha a szellemvilág ajtaját kinyitjuk, ott nagyon sokan vannak. És nem mindenki jó szándékú” – egy sámánista közösség élete

Gönyűnél zátonyra futott egy nagy hotelhajó, 200 utas szilveszterezett a Duna fogságában

Még csak január 1-je van, de máris a mozikban az év egyik legjobb filmje?

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Sokan nem is tudják, hogy betegek: így öl a csendes gyilkos
CIA: Ukrajna nem támadta meg sem Putyint, sem a rezidenciáját
Tűzvész pusztított egy svájci síparadicsom bárjában, több tucat ember meghalt
Molnár Áron: Ezzel a képpel kívánok a rendszernek kellemes bukást 2026-ban
Svájci hatóságok: még csak feltételezés, hogy 40-en haltak meg, és 50-en égtek meg a Crans-Montana-i bárban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik