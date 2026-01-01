budapestkarácsony gergelyújévújévi beszéd
Belföld

Karácsony újévi üzenete: Budapest gerincét nem engedem megroppantani

Karácsony Gergely Facebook-oldala
admin Kassai Zsigmond
2026. 01. 01. 11:14
Karácsony Gergely Facebook-oldala

A kelenföldi buszgarázsból mondta el újévi üzenetét Karácsony Gergely. A helyszín szimbolikus: a fővárosi képviselők nem egészen egy hónappal ezelőtt tartottak itt rendkívüli közgyűlést, miután a főpolgármester bejelentette, hogy a főváros csődközeli helyzetbe került a Fidesz-kormány jogszerűtlen forráselvonásai miatt. Karácsony fel is idézte az akkor elhangzottakat, mondván:

Budapest gerincét nem engedem megroppantani.

Beszédében a főpolgármester ismét élesen bírálta a kormány Budapestet sújtó elvonásait. Felidézte, hogy a főváros minden jogi fórumon megnyerte a „sarcpolitika” elleni pereket, mégis újabb megszorításokra készül a kormány:

2026-ban közel 100 milliárd forintot vonnának el a várostól.

Karácsony szerint ez a fővárosi közszolgáltatások ellehetetlenítésével járna, amit Budapest nem fog elfogadni. A főpolgármester három lehetséges kimenetet vázolt:

  • a város meghátrál,
  • a kormány megváltoztatja a hozzáállását,
  • vagy a választópolgárok leváltják a kormányt.

Újévi beszédében Karácsony sorra vette a 2025-ös év eredményeit: Rákosrendező visszaszerzését, a nagy köztérmegújítási programok elindítását, új villamosok és elektromos buszok forgalomba állítását, a Bubi megújítását, a Zöld Panel Programot, a köztisztaság fejlesztését, a független kultúra és a rászorulók támogatását, valamint a Pride melletti kiállást, amely minden idők legnagyobb melegfelvonulását hozta el. Ezeket Budapest autonómiájának és példamutatásának bizonyítékaiként értékelte a főpolgármester.

Karácsony a beszédének történelmi távlatot is adott: 2026-ban számos, a millennium idején épült budapesti ikon – az Andrássy út, a Nagykörút, a hidak és a Földalatti – ünnepli kerek évfordulóját. Hangsúlyozta: Budapest új aranykora csak „új kiegyezéssel” jöhet el, vagyis a város és a vidék, valamint a főváros és a kormány együttműködésével.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Porig égett egy templom szilveszterkor Amszterdamban
Kapu Tiborral együtt mondott újévi beszédet Sulyok Tamás
Hatalmas tűz ütött ki Mosonmagyaróváron újév hajnalán
Botrány az olasz kosárlabdában: az öltözőfolyosón, hátulról támadták meg az olimpiai bajnokot
Így piáltunk át évtizedeket, mire Magyarország feljutott az alkoholtoplistára Kádár János alatt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik