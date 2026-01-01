alkoholborelekes zsuzsannafogyasztás
Belföld

Így piáltunk át évtizedeket, mire Magyarország feljutott az alkoholtoplistára Kádár János alatt

Szajki Bálint / 24.hu
A Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban nyílt meg a 31. FeHoVa kiállítás 2025. február 6-án.
admin Nagy Gergely Miklós
2026. 01. 01. 10:09
Szajki Bálint / 24.hu
A Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban nyílt meg a 31. FeHoVa kiállítás 2025. február 6-án.
Mióta iszik sok alkoholt Magyarország? Mikor ittunk több bort, több sört és rövidet? Miért kezdtünk sokat inni a Kádár-korszakban? Mit tettek Kádárék, amikor észrevették, hogy problémát jelent a túlzott alkoholfogyasztás? Történészekkel és szociológussal eredtünk a magyarországi alkoholfogyasztási szokások nyomába, és próbáltuk meg kideríteni azt, hogy mióta van gondja Magyarországnak az alkoholos italokkal.

Az 1950-es években előbb a Rákosi-, majd a Kádár-rendszer szabta át radikálisan az ország mindennapjait, a magyar társadalom működését, és rendezkedett be.

Ekkoriban változott meg a hazai alkoholfogyasztás is úgy, ahogy nagyjából minden más Magyarországon: nagyon.

Drasztikusan megnőtt ugyanis a szeszesital-fogyasztás az 1950-es évek végétől, 1985-re pedig már a világ élvonalába jutottunk e tekintetben. Hofi Géza ekkor készíti el a Piál a föld című paródiáját, amely egyrészt kifigurázza a nyugati sztárokat és a We are the world című világslágert, másrészt ott van benne az az ország, amely megállás nélkül iszik. A dal így kezdődik:

Az alkohol a torkon átlohol,

bármi lesz, segít a szesz,

ha lesz.

De idézhetnénk a Beatrice klasszikusát is, a 8 óra munkát, amely így indít: „A munkának vége, kijössz a gyárból / Egy vodkától erős vagy és bátor /Egy részeg fazon a kezed után nyúl /Nem tudod miért, jól belerúgsz.”

Szalay Zoltán / Fortepan Újszegedi Szabadtéri Színpad. A felvétel az Omega – LGT – Beatrice közös koncert alkalmával készült.

Ebben a cikkben azt járjuk körbe, hogy mi történt abban a közel három évtizedben, amikor kis túlzással Magyarországon évről évre nőtt az alkoholfogyasztás, milyen okai voltak ennek, mit tett mindezért a Kádár-rendszer, és hogy változott meg az, hogy mit iszunk.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Újévi babonák: ezt kell tennünk, hogy jó szerencsénk legyen 2026-ban
Kapu Tiborral együtt mondott újévi beszédet Sulyok Tamás
Több raktár kigyulladt Mosonmagyaróváron újév hajnalán
Az év utolsó napján osztott szét 12 milliárd forintot a településeknek a kormány
Így adózunk 2026-ban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik