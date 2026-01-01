dunakirándulóhajózátonyra futott
Gönyűnél zátonyra futott egy nagy hotelhajó, 200 utas szilveszterezett a Duna fogságában

admin Spirk József
2026. 01. 01. 17:35
Nicko Cruises

Gönyű magasságában zátonyra futott a Dunán egy kirándulóhajó, amely Magyarországról igyekezett Pozsonyba.

A Iho.hu híradása szerint a 135 méter hosszú vízi jármű keddről szerdára virradó éjjel rekedt meg a folyómederben, és bár szerdán érkezett egy vontatóhajó, hogy szorult helyzetéből kimentse, nem járt sikerrel.

A Nickovision nevű kirándulóhajó fedélzetén mintegy kétszáz utas tartózkodott, akik így Pozsony helyett a hajón voltak kénytelen szilveszterezni.

A mostani, fejenként közel 1300 eurós körutazás december 26-án Passauból indult. Melk és Bécs után Budapest volt az úticél, de a magyar fővárosba az alacsony vízállás miatt buszokkal vitték a program résztvevőit.

Csütörtökön egy újabb hajó igyekezett elvontatni a kirándulóhajót, de ez a mentési kísérlet is eredménytelen lett.

A fejleményekről a 46 máltai utasra tekintettel a Times of Malta számolt be, a lap egyiküket el is érte, ő a következőket mondta:

Nem igazán tehetünk ellene semmit. De a tegnapi este nagyon szép volt. Mindenki boldog volt, és mindannyian élveztük. Most azt mondták nekünk, hogy pakoljuk össze a holminkat, és ebéd után átvisznek minket egy másik hajóra, ami Pozsonyba indul.

