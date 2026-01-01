Belföld

„Ha a szellemvilág ajtaját kinyitjuk, ott nagyon sokan vannak. És nem mindenki jó szándékú” – egy sámánista közösség élete

2026. 01. 01. 14:03
Szellemhívás, transzállapotok, kecskeáldozás, kapcsolódás a csillagokkal és az ősökkel a túlvilágon, parázson járás egy ősi hagyományvonal mentén. Szajki Bálint egy évig fényképezte egy sámánista közösség életét és rítusait, spirituális útkeresését és közösségi kapcsolódását. Képriport.

Egy jurtában vagyok, körülöttem kántálás, borókaillat, előttem egy sötét ruhás alak dobol az arcát eltakaró tollas fejdísszel egy szentély előtt, középen lángol a tűz: a körben ülők szellemhívásra készülnek.

A talpamat nem tarthatom a tűz felé, és a jurtát sem kerülhetem meg kívülről a sámán háta mögött. A kántálás egyre erősebb, a dobolás felgyorsul, a sámán mozgása már-már kontrollálatlan. Egyszerre síri csend, kint felvonyít egy kutya, a sámán felhörög, hangja, beszéde és mozgása megváltozik.

A szellem megérkezett.

A jurtában a segítők hangja töri meg a csendet: „Köszöntünk, öregapa.”

Az Ősök Útja Szellemi Ösvény vezetőjének szellemhívó szertartásán vagyok. A közösséget Majercsik János Oguz és felesége, Majercsik-Szűcs Hajnal vezeti, spirituális útkeresők számára nyújtanak lehetőséget sámánista szertartásokon való részvételre, transzállapotok elérésére és szellemekkel való kapcsolódásra egy belső-ázsiai hagyományvonal mentén. A közösség célja a transzcendenssel való kapcsolódás és visszatalálás a természeti gyökerekhez.

Szajki Bálint / 24.hu Majercsik János Oguz

A sámán

Oguzt gyerekkora óta vonzotta a transzcendenssel való kapcsolódás, a népmesék, néphagyományok. Igényét a szellemi útkeresésre egyre inkább felerősítették a fiatalkori alvásparalízis-élmények, 14 évesen, a nagyapja halála után már tudatosan kutatta a halál utáni életet.

A lidércnyomások azonban rendszeresen ismétlődtek, félelmetes, „vagy meghalsz, vagy keresztülmész rajta”-érzéssel, ami a szellemi útkeresésre ösztönözte. „Ez erősítette fel az igényt, hogy szembenézzek az ismeretlennel, és minél mélyebbre ássak.”

Szajki Bálint / 24.hu
Szajki Bálint / 24.hu
Szajki Bálint / 24.hu

Tizennyolc évesen, a kilencvenes évek közepén egy barátja hívta el egy sámándobolós programra Pest közelében, egy év múlva már a saját sámándobját készítette, és biztos volt benne, hogy megtalálta az útját.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

