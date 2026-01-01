Svájci hatóságok: még csak feltételezés, hogy 40-en haltak meg, és 50-en égtek meg a Crans-Montana-i bárban

A svájci síparadicsomban, Crans-Montanában történt szilveszter éjszakai tűzesetről tartottak sajtótájékoztatót csütörtök délután Svájc állami vezetői és az illetékes hatóságok irányítói.

Guy Parmelin szövetségi elnök a Focus.de beszámolója szerint az ország egyik legsúlyosabb tragédiának nevezte a „Le Constellation” bárban pusztító tűzesetet, amely legalább negyven halálos áldozattal járt. Parmelin köszönetet mondott Németországnak, Franciaországnak és Olaszországnak azért, hogy segítséget ajánlottak fel a mentési munkálatokhoz. Közölte azt is, hogy a svájci külügyminisztériumtól kértek tájékoztatást arról, mely „külföldön élő családokat érinthet a tragédia”.

Frédéric Gisler, Wallis kanton rendőrparancsnoka a sajtónak arról beszélt, hogy sikerült rekonstruálni „az események sorrendjét.” Közölte, hogy az első segélyhívás hajnali 1:30-kor érkezett, ezután minden elérhető mentőt mozgósítottak, és a tűzoltóság is „viszonylag gyorsan” megfékezte a lángokat.

A rendőrparancsnok viszont nem mondott végleges számot az áldozatokat illetőn.

Feltételezésünk szerint legalább 40 ember meghalt, és több mint 50-en szenvedtek súlyos égési sérüléseket

– jelentette ki Gisler, akihez a főügyész is csatlakozott, és közölte: a szomorú igazság az, hogy a hatóságok számára „még mindig nem világos, hogy kik a halottak, és ki sérült meg súlyosan és ki került kórházban”. Mint elhangzott, még napokba, akár hetekbe is telhet, mire a helyzet teljesen tisztázódik.

A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy az esettel összefüggésben 400 ember részesült orvosi ellátásban, 60-an kerültek a sioni kórházba, de Lausanne-ba és Zürichbe is szállítottak sérülteket.

Azt is közölték, hogy a vizsgálat fontos része lesz, hogy kiderítsék, a szórakozóhely kijáratai szabadok voltak-e, betartották-e a biztonsági előírásokat. Azt viszont már most leszögezték, hogy a pincebárból felvezető lépcső egyértelműen szűk volt, ami akadályozta vendégek menekülését a tűz idején.