reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Belföld

Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2025. 11. 19. 07:00
GETTY IMAGES

2025. november 19., szerda

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Vasútépítés: november 30-ig megváltozott menetrenddel közlekednek a vonatok a ceglédi fővonalon. Részletek.

BKK

  • A 41-es villamos a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Balatoni út között november 23-ig nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.

 

Mai időjárás:

  • Főként északnyugaton és keleten nagyrészt napos idővel indul a nap.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul.
  • Késő este -1, +6 fok valószínű.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Erzsébet

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 384,76
  • USD 331,98
  • CHF 416,85
  • GBP 436,65

 

+1

Kapcsolódó
Ezek a tiszás jelöltek indulnak pole-pozícióból
Összeszedtük, kik indulnak azokban a kerületekben, ahol másfél éve az előzetes várakozásokon felül teljesített a Tisza.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Így halt meg Vörösmarty Mihály
Megszavazta az amerikai képviselőház az Epstein-akták nyilvánosságra hozását
Külön tölti a karácsonyt Marsi Anikó és a férje
Kibújt a szög a zsákból, pepihúsként összevagdosott, virtigli brüsszelita arcok
Szekszárdi orvosnő halála: tényleg szabadon kisétálhat egy beteg a kórházból?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik