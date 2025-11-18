Pucér ördögűzés: a gonosz démont akarták kiűzni gyerekükből a meztelenül sétáló szülők, akiket kórházba vittek

Tegnap este számoltunk be róla, hogy fényes nappal sétált meztelenül egy család Debrecenben. Az eset szombaton történt, hogy az apa, az anya és gyerekük gyalogoltak sietősen az utcán ruha nélkül, 10 fokban. A szemtanúk mentőt és rendőrt is hívtak.

A Blikk most megszólaltatott néhány helyit az ügyben. Amit korábban is sejteni lehetett: ördögűzés állhatott a háttérben. „Többen is megszólították őket, mit csinálnak, de nem válaszoltak, úgy tudom, félre is löktek egy járókelőt, aki a síró gyereket be akarta takarni, ki akarta kapni a kezeik közül – mondta a Blikknek egy helybéli asszony. – Azt mondogatták, hagyják őket békén, a gyereküket megszállta az ördög, s nekik most így kell vele együtt menniük egy kört, hogy a gonosz démon elhagyja a gyerek testét. ” A Blikk a helyszínen megtudta: a debreceni Divinus Hotelben töltötte az elmúlt hétvégét a pár kiskorú gyermekével.

A debreceni rendőrök a szállodától 300 méterre vonták intézkedés alá a párt, a zavart állapotban levő szülőket kórházba szállították a mentők. A Blikk azt írta, hogy a házaspár előállításakor a rendőröknek és a mentőknek is azzal magyarázta a meztelen sétát, hogy gyermeküket megszállta a gonosz, és ők egy ördögűző szertartás keretében kívánták a meztelen, megalázó sétával megtisztítani gyermeküket az ártó szellemtől. A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya kiskorú veszélyeztetése bűntett gyanúja miatt indított eljárást a szülőkkel szemben. Nem kizárt, hogy a későbbiekben egyéb jogsértések – közszeméremsértés, bántalmazás – miatt is felelősségre vonhatják őket. Ezzel kapcsolatban még folyik az adatgyűjtés.