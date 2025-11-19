„Megesnek dolgok” – mondta Trump a feldarabolt szaúdi újságíróról

Kedden a Fehér Házban fogadta a szaúdi trónörököst Donald Trump amerikai elnök, aki az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón félresöpörte az arab országot ténylegesen irányító Mohammed bin Szalmán felelősségét firtató kérdést Dzsamál Hasogdzsi újságíró meggyilkolásának ügyében.

Trump a 2018-ban meggyilkolt újságíróról azt mondta, hogy „egy rendkívül megosztó személy volt”, majd az amerikai hírszerzésnek ellentmondva tagadta, hogy bin Szalmán rendelte el a merényletet. „Sokan nem kedvelték azt az urat, akiről beszél. Akár kedvelte valaki, akár nem, megesnek dolgok. De ő [bin Szalmán] nem tudott semmiről, és ezzel le is zárhatjuk” – fogalmazott Trump.

„Óriási és fájdalmas hiba volt, és mindent megteszünk azért, hogy soha többé ne forduljon elő hasonló” – mondta az ügyről bin Szalmán, aki a találkozó után közölte, hogy a korábban vállalt 600 milliárd dollár csaknem kétszeresét tervezik befektetni az Egyesült Államokban elsősorban a mesterséges intelligencia és a technológia területén, és részben termelőüzemek létrehozása formájában.

Egy 2018-ban kiszivárgott CIA-jelentés több közvetett bizonyítékot is feltárt a koronaherceg érintettségére a gyilkosságban.

Dzsamál Hasogdzsi rendszeresen bírálta a szaúdi vezetést a többi között a The Washington Post című amerikai napilap hasábjain. 2018 őszén hazája isztambuli főkonzulátusára ment, hogy az esküvőjéhez szükséges papírokat beszerezze. Menyasszonya az épület előtt várta, de Hasogdzsi soha többé nem került elő. A török hatóságok szerint egy szaúdi halálbrigád megölte, holttestét pedig feldarabolták, sosem került elő.

Mohamed bin Szalmán tagadja, hogy ő rendelte el a gyilkosságot.

(via The Guardian)