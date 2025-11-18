Trump a riporternőnek: Csend legyen, malacka!

Csend legyen, malacka!

– mondta Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke egy riporternőnek az Air Force One fedélzetén. A kérdés, amire válaszolta, az Epstein-aktákra vonatkozott, amelyek között volt egy olyan email is, ahol Jeffrey Epstein azt írta, Donald Trump „tudott a lányokról”.

A riporternő arra kérdezett rá, mit jelentett ez pontosan, amikor Trump azt mondta, nem tudja, mit jelent, ezután Bill Clintonról és Larry Summers volt pénzügyminiszterről kezdett beszélni.

Trump a visszakérdezésre válaszolta azt, hogy

Quiet, Piggy!

Nem sokkal ezután az amerikai képviselőház elfogadta az Epstein-akták nyilvánosságra hozataláról szóló javaslatot.