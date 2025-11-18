Újra célkeresztben Bige László: eljárást indított a Nitrogénművek ellen a GVH

Arról ír a Magyar Nemzet, hogy még be sem fejeződött a műtrágyakartell miatt indult előző eljárás, máris újabb vette kezdetét Bige László cégénél, a Nitrogénművek Zrt.-nél.

A napilag szerint november 17-én– a korábbitól független – versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tiltott versenykorlátozó megállapodás, vagyis kartell gyanújával a Nitrogénművek Zrt., a Hőgyészi Agrokémiai Kft. és az NZRT-TRADE Kft. vállalkozások ellen.

A GVH a napilapnak elárulta: a versenyhatóság gyanúja szerint a Nitrogénművek Zrt. 2021 és 2023 között egyes vevőivel szemben olyan magatartást tanúsított, olyan feltételeket szabott, illetve olyan tartalmú szerződéseket kötött, amelyek alkalmasak lehettek arra, hogy bizonyos üzletfeleinek jogsértő módon hátrányt okozzanak a piaci versenyben.

2021-ben a GVH 11 milliárd forintos bírságot szabott ki Bige László cégére, míg az érintett vállalatokra összesen 14,1 milliárdot. Még 2021 októberében zárult le az a vizsgálat, amelynek keretében a Gazdasági Versenyhivatal feltárta, hogy a Nitrogénművek Zrt., illetve a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó műtrágyagyártó és -forgalmazó vállalkozások jogsértő módon meghatározták viszonteladóik számára a termékeik végfelhasználói árait, sőt azt is, hogy mely vevők felé értékesíthetik tovább azokat. A cégcsoport emellett – a külföldről történő beszerzés korlátozása érdekében – jelentős évi minimum-vásárlásmennyiséget, illetve kizárólagosságot írt elő viszonteladóinak. Tavaly októberben Bige László azonban pert nyert a GVH-val szemben, a Törvényszék pedig megsemmisítette a GVH korábbi határozatát, és arra kötelezte, hogy értékelje újra a bizonyítékokat.