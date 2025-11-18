Egy fiatal férfi azt állítja, azért rúgták ki a külügyből, mert rajta volt a kiszivárgott tiszás listán

Egy Dániel nevű, 22 éves fiatal férfi Magyar Péter jánoshalmai országjáró fórumán azt állította, azért rúgták ki a Külgazdasági és Külügyminisztériumból, mert rajta volt a kiszivárgott tiszás listán, írja a 444.hu. A férfi a fórumon a fórumon azt mondta, tavaly ősz óta gyakornokként dolgozott a KKM kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkárságán. Október 17-én azonban behívatta az államtitkár, majd arra hivatkozva, hogy kikerültek az adatai az internetre, kirúgta.

A férfi szerint nem a munkájával volt baj, még fizetésemelést is kapott. A 444 megkereste Dánielt, aki azt mondta, Illés Boglárka a nemzetbiztonságra hivatkozva azt mondta neki, azért rúgják ki, mert az adatai kiszivárogtak „egy olyan applikációban, amit tudjuk, kik fejlesztettek”.

A fórum után Magyar Péter felajánlotta Dánielnek, hogy három hónapig a személyes gyakornokaként dolgozhat az Európai Parlamentben. Dániel elfogadta az ajánlatot.