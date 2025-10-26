Egy ötgyerekes apa és egy volt NB II-es focista halt meg az ausztriai autópályabalesetben

Egy ötgyerekes családapa és egy baranyai focista volt az áldozata az Ausztriában, a 9-es autópályán történt szombati balesetnek.

A magyar gépkocsi dél felé tartott, amikor váratlanul hátulról beléjük rohant egy másik autó – írta a Blikk.

A lap szerint a kocsi az ütközéstől kigyulladt, az utasoknak esélyük sem volt menekülni. Az áldozatok úgy összeégtek, hogy fél napig nem is tudták azonosítani őket. A tragédiával végződő balesetet egy ittasan vezető, dél-stájerországi férfi okozta, ő csak könnyebben sérült meg. A rendőrök a helyszínen elvették a jogosítványát, jelenleg kórházban fekszik.

Az egyik áldozat, József ötgyermekes családapa egy Baranya vármegyei kis faluból, Tésenyből ingázott Ausztriába. Alig három hónapja dolgozott külföldön, egy villanyszerelő vállalkozásnál. József esküvőre is készült, egy hónapja megkérte kedvese, gyermekei édesanyja kezét.

A másik áldozatot, Dominiket sokan a futballpályákról ismerték. NB II-es focista volt, a társai megemlékezéssel búcsúztak tőle.