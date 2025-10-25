a9-es autópályaausztriahalálos balesetmagyar áldozatok
Bennégett az autójában két magyar Ausztriában, az A9-es autópályán

2025. 10. 25. 19:12

Bennégett az autójában két magyar Ausztriában, miután egy osztrák autós hátulról a kocsijukba csapódott. A baleset szombat hajnalban történt Stájerországban, az A9-es autópályán.

Az RTL Híradó tudósításából kiderült, az osztrák tűzoltók tíz percen belül a helyszínen voltak, de az áldozatok életét már nem tudták megmenteni. Egyelőre még azonosítani sem tudták őket.

Az osztrák rendőrség szerint a tragédiát okozó osztrák sofőr erősen ittas volt, és azonnal elvették a jogosítványát. Az általa okozott balesetben csak könnyebben sérült meg, jelenleg kórházban van.

A külügyminisztérium azt közölte, hogy a magyar konzulok jelenleg is dolgoznak a tragikus baleset ügyében.

