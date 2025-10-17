- Orbán: A Jóisten küld jelzéseket, hogy a jó sávban vagyunk
- Orbán egyeztetett Putyinnal az orosz elnök és Trump budapesti találkozójáról
- András herceg lemond királyi címeiről
- Toroczkai László a Mi Hazánk miniszterelnök-jelöltje, azt ígérik, „nincs koalíció se a Fidesszel, se a Tiszával”
- Meghalt Egyed Zsolt, a Jobbik volt parlamenti képviselője
- 21 Kutatóközpont: A Fidesz-szavazók 69 százaléka bízik a gyermekvédelmi intézményekben
- „Én ezt egy elismerő és kedves mondatnak tekintem” – Gulyás Gergely Lázár odaszúrásáról
- Miért pont Budapesten akar Trump Putyinnal tárgyalni?
- Mit hoz Orbánnak a Trump-Putyin-csúcs?
A nap legfontosabb hírei – 2025.10.17.
